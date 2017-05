3.000 neue Mitarbeiter für die Facebook-Löschteams – reicht das?

Es ist ein weiterer Schritt gegen die vielen Probleme der Plattform: Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass die Löschteams von Facebook deutlich mehr Mitarbeiter bekommen sollen: „Innerhalb des kommenden Jahres werden wir unsere Community Operations Teams mit 3.000 Mitarbeitern verstärken – zusätzlich zu den 4.500 Mitarbeitern heute.“

Darin stecken gleich zwei Neuigkeiten: Nicht nur, dass es 3.000 zusätzliche Mitarbeiter geben soll, ist neu. Facebook-Chef Mark Zuckerberg nennt damit zum ersten Mal überhaupt auch die Zahl der bisherigen Mitarbeiter. Bisher war nur bekannt, dass 700 dieser Mitarbeiter von Berlin aus die Einhaltung der Gemeinschaftsstandards in Facebook kontrollieren.

Wie sehr das Löschteam in Berlin von der Verstärkung profitieren soll, ist laut Facebook noch nicht klar. Würde es bei der bisherigen Verteilung zwischen den verschiedenen Standorten bleiben, wären es bald deutlich über 1.100 Mitarbeiter. Das Löschteam in Berlin wird allerdings nicht von Facebook selbst, sondern von der Bertelsmann-Tochter Arvato betrieben – und für die müsste entsprechend mehr Geld locker gemacht werden.

Die Verstärkung ist nötig. Zuletzt gab es zwei Fälle von Gewaltvideos auf der Plattform, die dort niemals hätten landen dürfen: Ein US-Amerikaner hatte den Mord an einem 74 Jahre alten Mann gefilmt und das Video davon hochgeladen, das bis zu drei Stunden online war, bevor es von Facebook gelöscht wurde. Und ein Mann aus Thailand hat ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie er seine elf Monate alte Tochter erhängt.

Mark Zuckerberg hatte sich dazu schon auf der Entwicklerkonferenz F8 geäußert – bemerkenswerterweise nicht am Rande der Veranstaltung, sondern zu Beginn seiner Auftakt-Keynote: „Wir werden weiter alles tun, um Tragödien wie diese zu verhindern“, sagte er. Den Löschteams will er jetzt außerdem neue Tools bereitstellen. Die Mitarbeiter sollen in Zukunft außerdem schneller erkennen können, ob Beiträge gegen die Gemeinschaftsstandards der Plattform verstoßen.

Eine Verstärkung von 4.500 auf 7.500 Mitarbeiter ist dabei eine deutliche Ansage. Die Frage ist aber, ob selbst diese ordentliche Aufstockung reicht. 7.500 Mitarbeiter bei 1,9 Milliarden aktiven Nutzern – das klingt immer noch recht klein, vor allem, wenn man die Berichterstattung von Süddeutscher Zeitung und Mobilegeeks.de über die Zustände im Berliner Community Operations Team von Facebook im Hinterkopf hat.

In ihrer Recherche „Inside Facebook“ schrieben die Autoren der Süddeutschen Zeitung vor einem halben Jahr von „Stress, Überlastung und unübersichtlichen Vorgaben, welche Inhalte gelöscht werden müssen und welche nicht.“ Das Arbeitspensum der „untersten Hierarchiestufen“: „2.000 zu prüfende Beiträge pro Tag. Höher gestellte Mitarbeiter, die auch Videos begutachten, haben nur etwa acht Sekunden Zeit für ihre Löschentscheidung.“

Es reicht ein einfacher Dreisatz, um darauf zu kommen, dass zusätzliche Mitarbeiter dieses hohe Pensum nur zu einem gewissen Teil abfedern können. Die Entscheidung von Facebook, mehr Personal einzustellen, ist absolut richtig – aber sie kann weiterhin nur ein Baustein bleiben.