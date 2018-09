80 Prozent der Deutschen misstrauen Amazon, Google und Facebook

Google, Facebook, Amazon: Es sind die großen Unternehmen unserer Zeit, die zweifellos das Geschehen bestimmen – und nicht umsonst die Riesen an der Börse sind. Doch wir Deutsche sind offensichtlich skeptisch, ob die Unternehmen unser Vertrauen verdient haben. Denn laut einer aktuellen Civey-Umfrage für die Next Conference, die Ende der Woche in Hamburg stattfindet, haben 80 Prozent der Deutschen wenig oder gar kein Vertrauen in Google, Facebook und Amazon.

Drei von vier Deutschen misstrauen den Big Three

Drei von vier Deutschen misstrauen also den großen US-Konzernen – und wünschen sich ausdrücklich mehr Regulierung. Ich halte das für einen klaren Auftrag an die Politik: Derartige Mehrheiten gibt es heutzutage selten. DIe Menschen wünschen sich vor allem deswegen Regulierung, weil es keine oder kaum Alternativen gibt – und weil sie nicht wissen, was ihnen die Unternehmen zumuten. Vor allem, was ihre eigenen Daten betrifft.

Nun ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Selten hat eine EU-Verordnung so viel Durcheinander und Unsicherheit in die Bevölkerung gebracht wie diese Vorschrift – ohne einen konkreten Nutzen zu bringen. Die Machtmonopole von großen Datenkonzernen – egal, ob sie in den USA sitzen oder künftig womöglich in China – muss mit anderen Mitteln beigekommen werden.

https://vimeo.com/290429626 Video can’t be loaded: 80% aller Deutschen misstrauen Amazon, Facebook und Google (https://vimeo.com/290429626)

Es muss was passieren: Drei von vier Deutschen misstrauen den großen Konzernen

Bequemlichkeit führt zu Trägheit

Glasklare Vorschriften, was erlaubt ist, was nicht und vor allem, welche Rechte Verbraucher haben, wären doch mal ein Anfang. Laut Civey-Studie nutzen die meisten dennoch die Dienste von Google, Facebook und Amazon. Vor allem, weil keine Alterativen bekannt sind. Wir alle wissen, dass das so nicht stimmt: Es gibt alternative Suchmaschinen, vor allem gibt es jede Menge Alternativen zu Amazon. Man kann fast alles auch woanders bestellen. Es ist die Bequemlichkeit, die zu Trägheit führt.

Nur zehn Prozent der Befragten glauben, dass es Netzwerken wie Facebook gelingt, in Zukunft verantwortungsvoller zu handeln. Kein gutes Zeugnis, das die Menschen den Unternehmen da ausstellen – und der Politik, deren Aufgabe es ist, die Menschen zu schützen. Wenn drei von vier Usern das Gefühl haben, im Netz nicht sicher zu sein, so ist das besorgniserregend und sollte zu Konsequenzen führen. Doch Konsequenzen sind wohl erst zu erwarten, wenn der nächste Skandal à la Cambridge Analytica über uns hereinbricht.