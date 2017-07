Adobe lässt Flash sterben – endlich!

Da geht nach Microsoft Paint der nächste Dinosaurier: Adobe lässt die Software sterben, mit der ihr euch vor fast zehn Jahren „I kissed a girl“ von Katy Perry reingezogen habt. Die Software, mit der sich Kim Dotcom schon Ende der 90er einen opulenten Onlineauftritt gegeben hat, für den damals die Bandbreiten kaum reichten. Und die Software, mit der ihr im Browser plötzlich wieder alte Konsolenspiele starten konntet.

Jetzt naht das Aus: Adobe will Flash ab 2020 nicht mehr weiterentwickeln und verbreiten. Der Tod kam in Raten: Erst hat Apple Flash von Beginn an nicht auf iPhones und iPads zugelassen. Steve Jobs hat 2010 schon das Ende von Flash prophezeit. Dank HTML5 ist die Software technisch eh überholt. Schlagzeilen hat sie zuletzt nur als wandelnde Sicherheitslücke gemacht. Der Kollege Jörg Schieb hat auch schon lange auf ihr Ende gewartet.

Drei Jahre bis 2020 klingen nach einer langen Zeit. An Flash hängt aber noch immer eine Menge. Eine ganze Reihe an Webdesignern zum Beispiel hat sich auf die Arbeit mit Flash spezialisiert; viele haben allein wegen Flash ihre Begeisterung für diesen Job entwickelt. Manche Unternehmen und Onlineprojekte setzen noch immer auf die Technik. Sie haben jetzt also noch ein bisschen Zeit, sich auf den aktuellen Stand zu bringen.

Zusammen mit Adobe haben deshalb auch weitere Unternehmen ihre Pläne für den Tod von Flash bekanntgegeben: Facebook fordert Entwickler auf, Alternativen zu nutzen. Die drei großen Browserhersteller von Google über Mozilla bis Apple wollen ihre Unterstützung Stück für Stück zurückfahren. Jetzt sei das Netz „ready to be Flash-free“, heißt es von Google.

Der einzige Vorwurf, den man Adobe jetzt noch machen kann, ist, dass es bis zu diesem Tag viel zu lange gedauert hat. Noch vor zwei Jahren hieß es, Flash sei so unglaublich weit verbreitet und deshalb eben ein beliebtes Ziel für Angreifer. Und immer, nachdem die eine Sicherheitslücke geschlossen war, kam die nächste. So viele, dass sie fast wie Features wirkten.

Statt gefühlt Woche für Woche neue Sicherheitspatches bereitzustellen – laut Schwachstellenampel gab es allein in den vergangenen zwölf Monaten 151 (!) kritische Sicherheitslücken – hätte Adobe die Entwicklung zu einem sicheren Netz offener Standards selbst vorantreiben können. Eine Flucht nach vorne, statt ein totes Business noch möglichst lange auszuquetschen. Das wäre es gewesen. Stattdessen also das Jahr 2020. Besser spät, als nie.