Am Ende der Fahnenstange – ist das Smartphone einfach ausentwickelt?

Jahrelang ging es auf dem Smartphone-Markt Schlag auf Schlag. Flacher. Leichter. Größer. Schärfer. Heller. Und vollgepackt mit immer mehr Technik. Jahr für Jahr eine neue Generation. Wer aber hungrig ist auf wirkliche Innovation, der wird auf dem Mobile World Congress in Barcelona nicht mehr so schnell fündig – mein erster Gang durch die Messehallen gestern fühlte sich an wie ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Es ist also nicht nur das Samsung Galaxy S9, bei dem man die Unterschiede zum S8 äußerlich schon mit der Lupe suchen muss. Auch dessen Kamera, die mit der ersten mechanischen Blende in einem Smartphone glänzt und bessere Bilder bei Dunkelheit verspricht, ist für Durchschnittskäufer nicht unbedingt ein Muss. Auch an den Ständen anderer Hersteller gibt es kaum etwas, was man so nicht schon einmal gesehen hätte. Und für Google und Apple, die den Mobile World Congress traditionell schwänzen, gilt für neue Geräte seit Jahren: leichte Evolution statt großer Revolution.

Smartphones, wie wir sie heute kennen, sind ausentwickelt, und vermutlich werden sich die Geräte, die wir in fünf Jahren in der Hand halten werden, nicht groß von den heutigen unterscheiden. Ihre Funktionsvielfalt wird zunehmen: In Deutschland verbreitet sich das Bezahlen per Smartphone noch immer zögerlich. Die Geräte dienen auch immer öfter zur Identifikation per QR-Code. Smartphones werden zunehmend zur Fernsteuerung für das Internet der Dinge. Auch mit diesen Entwicklungen beschäftigen wir uns aber schon seit geraumer Zeit.

Die Smartphone-Hersteller sind dabei auch Opfer ihres eigenen enorm engen Taktes geworden. Große Modelle erhalten einmal im Jahr ein Update – mit diesem Tempo hält die Entwicklung der Smartphone-Technik aber kaum Schritt. Gleichzeitig scheint der Markt gesättigt: In meinem Umfeld nehme ich wahr, dass Menschen heute viel häufiger auf ältere Modelle setzen und – bleiben wir einmal bei den Flaggschiffen – auch heute noch mit einem iPhone 6S oder einem Galaxy S7 gut leben können. Mal ganz davon zu schweigen, wie hervorragend man auch mit der Smartphone-Mittelklasse fährt.

Es sind also die anderen Themen, die den Mobile World Congress stärker beherrschen: der neue Mobilfunkstandard 5G zum Beispiel, für dessen Umsetzung sich die Deutsche Telekom in Barcelona wieder selbstbewusst als Totengräberin der Netzneutralität hervortut. Oder das Internet der Dinge und damit die Vernetzung aller möglichen technischen Gegenstände, die uns umgeben. Beim Smartphone aber sollten wir uns daran gewöhnen, dass die größten Sprünge zurzeit erst einmal gemacht sind.