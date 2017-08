Alexa bekommt Gesellschaft – meine ersten 24 Stunden mit Google Home

Zumindest Zickenkrieg gibt’s wohl keinen. Auf die Frage, ob sie Alexa kenne, antwortet mir die Stimme aus dem Google-Lautsprecher: „Ich finde sie super zuverlässig. Sie liefert ja immer.“ Alexa ist da etwas distanzierter und meint, sie kenne ihre Mitbewerber nur vom Hörensagen. Das hat sich nun geändert, denn wir haben einen neuen Mitbewohner: Google Home, den ersten direkten Konkurrenten für den Echo-Lautsprecher von Amazon. Jetzt gibt es das Gerät auch in Deutschland zu kaufen.

Es ist fast unmöglich, die beiden smarten Lautsprecher getrennt zu betrachten, denn dafür sind sie zu ähnlich: Mit beiden kann ich nun Musik hören, Smarthome-Geräte ansteuern, Punkte auf die To-do-Liste setzen, Timer stellen oder mir Fragen beantworten lassen, wenn ich zu faul bin, übers Smartphone oder den PC nach den Antworten darauf zu googeln.

Weil sich Amazon Echo (rund 130 Euro) und Google Home (rund 150 Euro) so ähneln, beginnen wir am besten mit den Unterschieden – und zuerst beim Design. Der Google-Lautsprecher sieht zwar verdächtig stark nach Lufterfrischer aus, ist aber definitiv unauffälliger als die Konkurrenz. Er ist nur halb so groß und wirkt nicht direkt wie ein Techgadget. Egal, wo im Haus ich ihn platziert habe – er fällt fast gar nicht auf.

Gewöhnungsbedürftig finde ich persönlich das Touchpad auf dem Gerät. Beim Amazon Echo nutze ich im Vorübergehen recht häufig das Rad auf der Oberseite, um die Lautstärke zu verstellen – so geht es schneller als per Sprachbefehl. Beim Google Home müsst ihr dafür mit dem Finger einen Kreis auf der flachen Oberseite des Lautsprechers zeichnen. Das ist komplizierter. Gleichzeitig reicht ein Tipp, um die Audiowiedergabe anzuhalten – eine Funktion, die der Amazon-Konkurrenz fehlt.

Smarthome-Funktionen nutze ich selten – bis auf ein paar LED-Leuchten, die in meinem WLAN hängen. Umso mehr ist mir aufgefallen, wie gut deren Steuerung funktioniert. Beim Amazon Echo brauche ich hin und wieder mehrere Anläufe, bis ich über das „korrekte Sprachkommando“ auch die richtige Lampe erwische. Anders läuft es mit der Steuerung meines Spotify-Kontos – hier stehe ich mit dem Google-Lautsprecher auf Kriegsfuß, wenn es um Funktionen wie den Zufallsmodus oder Wiederholungen geht.

Der größte Unterschied aber ist der, was Google Home im Gegensatz zu Amazon Echo an Informationen ausspuckt. Immerhin kann Google auf die komplette Palette der eigenen Dienste und die unendlich großen Datenmengen seiner Suchmaschine zurückgreifen. Das Gerät kann euch beantworten, wann bestimmte Unternehmen gegründet wurden, wie oft einzelne Prominente verheiratet waren oder woraus Luft besteht.

Bei den vielen Fragen, die ich dem Gerät gestellt habe, ist mir kein einziger Fehler aufgefallen. Manche Fragen beantwortet mir das Gerät für meine Begriffe trotzdem zu knapp: „Wie groß ist Dormagen in Hektar?“ Die Antwort: „8.550 Hektar“. Aber hat das Gerät wirklich „Dormagen“ verstanden? Schließlich ist die intelligente Spracherkennung hin und wieder noch wackelig – und außerdem besteht die Gefahr, dass sich in Suchergebnisse auch Falschmeldungen oder Werbung mischen.

Faszinierend dagegen: wie gut Google Home den aktuellen Kontext erfasst. Ein Beispiel: „Okay, Google, wo ist die nächste Apotheke?“ „Die Adresse lautet Hauptstraße 4.“ „Okay, Google, hat sie geöffnet?“ „Sie ist im Moment geschlossen und öffnet am Dienstag um 8.30 Uhr.“ „Okay, Google, wie lautet die Telefonnummer?“ Das funktioniert beeindruckend gut. Nur das ständige „Okay, Google“ für jede einzelne Rückfrage nervt. Hier würde ich mir für zukünftige Updates die Möglichkeit „echter Gespräche“ wünschen.

So sehr sich bemerkbar macht, wie gut das Gerät auf die hauseigenen Google-Dienste zurückgreifen kann, so sehr macht sich an anderer Stelle übrigens bemerkbar, was es noch nicht kann. Mir fehlt zum Beispiel eine Möglichkeit, mein Android-Smartphone anzusprechen. Die Aufforderung, an einen bestimmten Kontakt eine SMS zu schicken, schlägt fehlt. Toll wäre auch, den Lautsprecher als eine Art Freisprecheinrichtung fürs Smartphone nutzen zu können. Google arbeitet daran nach eigenen Angaben.

Nach den ersten 24 Stunden mit dem Gerät wirkt Google Home für mich höchstens wie ein leicht besserer Amazon Echo: Es sieht besser aus, spuckt mir mehr und bessere Informationen aus und steuert das Smarthome etwas zuverlässiger. An anderen Stellen, die ich am Amazon-Lautsprecher lieb gewonnen habe, hakt es dagegen – vor allem bei der Musikwiedergabe. Wer also schon dafür bezahlt hat, sich mit Alexa unterhalten zu dürfen, darf das beruhigt weiter tun: Der Amazon Echo ist weiter auf der Höhe der Zeit.

Das allerdings ist nur der Status jetzt. Google Home scheint mir am Ende das größere Potenzial zu haben, allein durch den Zugriff auf verschiedene Google-Dienste und die mögliche Zusammenarbeit mit Android-Smartphones. Die Frage bleibt nur, ob man das möchte. Es ist auch bei diesem Gerät die alte Abwägung: Ist es die Bequemlichkeit wert, dass Google uns noch besser kennenlernt und an sein Ökosystem bindet?