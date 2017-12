Amazon und Google im Krieg

Wenn zwei sich streiten – versteht der Dritte die Welt nicht mehr. Schon vor Jahren haben Amazon und Google eine Fehde begonnen, die nun zu eskalieren droht. Die Videoplattform YouTube soll schon bald nicht mehr auf Amazon-Geräten zu sehen sein. Wer also den Amazon Fire-TV-Stick benutzt, um Videos zu streamen oder das Abspielgerät Amazon Echo Show, der soll ab 1. Januar keine YouTube-Videos mehr zu sehen bekommen. Nicht weil Amazon sie blockiert, sondern weil Google die Geräte nicht mehr unterstützt.

YouTube soll auf Amazon-Geräten blockiert werden

Google und Amazon blockieren sich gegenseitig

Wie bitte? Normalerweise sind Internetkonzerne doch darauf aus, dass sie auf möglichst allen Geräten erreichbar sind – und dann sowas? Google will Amazon abstrafen. Denn Amazon zeigt Google schon lange den Stinkefinger. So gibt es weder bei Amazon weder den Sprachassistenten Google Assistant (weil Konkurrent zu Amazon Echo), noch Googles Chromecast-Stick (weil Konkurrenz zu Fire-TV) zu kaufen – und das schon seit zwei Jahren, obwohl der Streaming-Adapter zu den am besten verkauften Hardwaregeräten gehörte. Im Grunde kann man froh sein, dass es bei Amazon andere Android-Tablets zu kaufen gibt – die sind schließlich eine Konkurrenz zu Amazon eigenem Tablet.

„Business is War“, heißt es gerne. Zweifellos. Aber wenn Konzerne, die mit ihren Produkten eine marktbeherrschende Stellung erreicht haben – und das kann man im Fall von Google und Amazon zweifellos sagen -, dann sollte das nicht erlaubt sein. Psychologen wissen: Jeder macht das, was er kann – bis ihn jemand aufhält. Die Kunden werden es nicht sein. Es ist also die Politik, die solche lächerlichen Machtspiele auf dem Rücken der Kunden unterbinden müsste. So hat jemand das Argument „Netzneutralität“ aufgebracht: Wenn YouTube Geräte blockiert, verstoße das gegen die Netzneutralität.

Wie wär’s mit einer Paartherapie?

Netter Versuch. Nur steht die Netzneutralität in den USA auf der Kippe. Und US-Präsident Trump dürfte das Geschäftsgebaren von Google und Amazon eher imponieren als missfallen. Daher ist derzeit keine Schützenhilfe aus der Politik zu erwarten. Amazon Prime Video ist nicht auf Google Cast verfügbar, Youtube demnächst nicht mehr auf Amazon-Geräten. Wer die Muskelspiele der Megakonzerne nicht verfolgt, versteht doch die Welt nicht mehr.

Ich habe den Eindruck: Amazon und Google müssten dringend mal in eine Paartherapie. EIn Versuch wäre es jedenfalls wert.