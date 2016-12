An diesem Haus in Alaska könnt ihr die Weihnachtsbeleuchtung übers Internet steuern

Rebecca-Ellen und Ken Woods leben in Fairbanks, der zweitgrößten Stadt in Alaska, und wie ihr auf dem Foto sehen könnt: Das Haus der beiden ist eingeschneit; ein klassischer, entspannter, ruhiger Winter. Nur die Weihnachtsbeleuchtung hat einen gewissen Nervfaktor. Denn die Lichter gehen nicht einfach an, wenn es dunkel wird, und wieder aus, wenn es hell wird. Familie Woods überlässt die Entscheidung „dem Internet“.

Auf ihrer Website könnt ihr von den Lichtern an den Wohnzimmerfenstern über die am großen Baum vor dem Haus bis zur Lichterkette an der Garage steuern, was ihr ein- und ausschalten wollt – und seht das Ergebnis danach auf dem Bild der Webcam. Falls ihr übrigens selbst mal in die Nähe von Fairbanks kommt: Rebecca-Ellen und Ken suchen gerade nach ein paar Helfern für eine weitere Lichterkette auf dem Dach. Vielleicht können wir die dann im kommenden Jahr auf der Website bestaunen.