Andre Wolf und die Macher von mimikama sind „Blogger des Jahres“

Am Ende der Veranstaltung stand Andre Wolf auf der Bühne im Berliner BASECAMP. Wolf gehört zum Team von mimikama, einem Projekt, das mit rund 20 Leuten seit Jahren eine unglaublich wichtige Arbeit macht und gegen das kämpft, was heute so oft als „Fakenews“ bezeichnet wird: erst klassische Hoaxes, mittlerweile auch immer öfter Propaganda und andere Formen von Falschmeldungen. Dafür gab es den Goldenen Blogger in der wohl wichtigsten Kategorie: „Blogger des Jahres“.

Zum zehnten Mal haben Franziska Bluhm, Christiane Link, Daniel Fiene und Thomas Knüwer den Preis gestern Abend verliehen – in 18 Kategorien, für die vorher insgesamt 600 Nominierungen eingereicht wurden. Die meisten Entscheidungen haben die rund 200 Gäste im BASECAMP sowie die Zuschauer des Livestreams getroffen.

Die Goldenen Blogger sind auch deshalb spannend, weil man darüber auf eine Menge beeindruckender Onlineprojekte stößt, von denen man sonst nie erfahren hätte. Die Lebensgeschichte von Torsten „Pixelaffe“ Schmitt zum Beispiel, dem Vater eines Sternenkindes, der mit „#1000Gummibears“ eine Spendenaktion für ein Kinderhospiz gestartet hat und dafür den Preis in der Kategorie „Blogtext des Jahres“ bekam.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat übers Netz von ihrem Sieg in der Kategorie „Blogger ohne Blog“ gewonnen – und sich den Preis selbst abgeholt.

„Newcomer des Jahres“ sind die Macher von „Kreuzberg hilft“, einer Bürgerinitiative, die sich für Flüchtlinge in ganz Berlin einsetzt und sie mit Sachspenden versorgt oder über Geldspenden die Dinge kauft, die nicht ganz so häufig gespendet werden. „Blogger ohne Blog“ wurde die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, die ihre Facebook-Seite „zum Bloggen“ nutzt, zum Beispiel für ihre deutlichen Positionen in der Flüchtlingsdebatte. Hayali erfuhr übers Netz von ihrem Gewinn – und holte sich den Preis persönlich ab.

Auch Newsletter und Social-Media-Accounts wurden ausgezeichnet. Der hervorragende Newsletter für digitale Popkultur von Johannes Klingebiel und der POLITICO-Newsletter „Morgen Europa“ von Florian Eder zum Beispiel. Der Snapchat-Account von Juli „heimatPOTTential“ Helmke, die „mit viel Spökes und Herzensschmodder“ aus dem Ruhrgebiet snappt. Oder der Instagram-Account „schafzwitschern“ des schwäbischen Wanderschäfers Sven de Vries – es gibt nicht nur Catcontent, es gibt auch Sheepcontent!

Aber auch die ganz klassischen Blogs haben ihren Platz gefunden. Der Goldene Blogger in der Kategorie „Food & Wein“ ging zum Beispiel an „Freiknuspern“ – ein Blog für Allergiker, für das Fabienne Sophie Engel, selbst allergische Astmathikerin, lauter Rezepte entwickelt. Sieger in der Kategorie „Lifestyle“ wurde das Turnschuhblog „Sneakerzimmer“. Das großartige und in der Rückschau oft witzige „Techniktagebuch“ hat das Rennen in der Kategorie „Techblog“ gemacht. Und „Der Wochenendrebell“, in dem ein Sohn mit Asperger-Syndrom seinem Vater einen Einblick in seine Welt gewährt, hat das Rennen in der Kategorie „Mama/Papa/Eltern“ gemacht.

Und dann wären da noch die weiteren Kategorien. Jan Böhmermann zum Beispiel erhielt einen Goldenen Blogger für die Hashtag-Konferenz fürs NEO MAGAZIN ROYALE, Stefan Niggemeier für seine Parodie auf das unsägliche Mario-Barth-Posting vor dem Trump Tower, und auch die Twitter-Accounts der Polizeien in Berlin und München durften sich über eine Auszeichnung freuen – für die oft witzige, aber in ersten Lagen wie zuletzt nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche auch ernsthafte und hervorragende Begleitung der Polizeiarbeit.

Sieger in der Kategorie „Blocker des Jahres“ wurde das für seinen Blick auf die digitale Welt berüchtigte Landgericht Hamburg für seine Entscheidung, dass der Betreiber einer gewerblich betriebenen Website auch ohne Kenntnis für urheberrechtsverletzende Inhalte, die er verlinkt, haften muss. Damit ergibt sich für jedes Unternehmen und jeden Freiberufler die Pflicht, sämtliche Inhalte verlinkter Websites zu prüfen – fast unmöglich und somit ein Sargnagel für die freie Linkkultur im World Wide Web.

Die Goldenen Blogger haben auch in diesem Jahr gezeigt, wie vielfältig das Netz auch außerhalb der großen Silos wie Facebook, Instagram und Twitter ist. Es ist schade, dass die Veranstaltung gefühlt noch zu selten außerhalb der deutschen Techblase wahrgenommen wird – denn unter den Preisträgern finden sich großartige Projekte, in denen viel Herzblut steckt, und auch durch die Nominiertenliste zu blättern, lohnt sich.

(Offenlegung: Daniel Fiene ist ein guter Freund und Kollege von mir. Abseits davon sind die Goldenen Blogger mittlerweile aber eine relevante Veranstaltung in der deutschen Blog- und Digitalszene, weshalb wir hier auch über sie berichten.)