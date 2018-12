DIY: Instagram und Facebook Kamera-Filter selbstgemacht

Durch Snapchat sind sie bekannt geworden, inzwischen aber auch in Instagram- oder Facebook-Stories nicht mehr wegzudenken: Kamera-Filter fürs Smartphone, mit denen man sich in Selfies ruckzuck maskieren kann. Einfache Filter kann man jetzt leicht selber basteln und zwar ohne Programmierkenntnisse mit dem kostenlosen Programm Spark AR Studio.

Mit der Software geht es mir ein bisschen, wie mit Photoshop: Ich verstehe nicht jede Einstellmöglichkeit, aber man kann mit wenigen Handgriffen schon was erreichen – sprich: einfache funktionierende Kamera-Filter bauen und auch direkt auf dem Handy ausprobieren (und Selfies damit machen).

Zutatenliste Kamera-Filter

Spark AR Studio (kostenloser Download)

Beispiel-Datei für einen Gesichtsfilter (kostenloser Download)

Computer mit macOS (eine Windows-Version gibt es noch nicht)

Bildbearbeitungsprogramm

Optional: Android oder iOS-Handy, an den Computer angeschlossen, um die Filter direkt auf dem Smartphone ausprobieren zu können

Der kreative Teil

Der erste ist auch gleich der komplizierteste Schritt: Was soll der Kamera-Filter aus eurem Gesicht machen? Das Design muss in einer PNG-Datei (1024×1024 Pixel) mit transparentem Hintergrund angelegt werden. Weil mein grafisches Talent sehr begrenzt ist, habe ich mich für einen Kritzel-Bart und grüne Marusha-Augenbrauen entschieden. Das Design habe ich im Bildbearbeitungsprogramm mit der Maus “gezeichnet”:

Der technische Teil

Spark AR Studio ist ein sehr mächtiges Programm – dennoch haben sich die Programmierer Mühe gegeben, den Einsteig einfach zu machen. Beim Start werden Tutorials angeboten. Die sind interessant, wer aber schnell zum Ziel kommen möchte, lädt einfach die Beispiel-Datei für Gesichtsfilter (oben verlinkt) in das Programm. Um unser Design dann auszuprobieren, müssen zwei Änderungen im Bereich “Assets” gemacht werden.

Unser Design muss als Textur in das Programm geladen werden. Dafür auf das Plus-Symbol klicken, “Import from Computer” auswählen und die vorbereitete PNG-Datei laden. Jetzt müssen wir die neue Textur noch für den Gesichtsfilter aktivieren. Dafür auf “defaultMaterial0” klicken und unter “Facepaint” die neue Textur aktivieren.

Jetzt wird es spannend. Über den Button “Video” kann ein Testgesicht aktiviert werden. Eine junge Frau bekommt das frisch gekritzelte Design aufs Gesicht projiziert und bewegt ihren Kopf – so kann kontrolliert werden, ob die Grafik auch in allen Situationen richtig sitzt. Das sieht dann so aus:

https://vimeo.com/306126515 Video can’t be loaded: WDR Digitalistan: Kamera-Filter selbstgemacht (https://vimeo.com/306126515)

Schnelle Vorschau für den Kamera-Filter: Es stehen verschiedene Testköpfe zur Verfügung.

Wer den Kamera-Filter direkt live mit dem eigenen Gesicht ausprobieren möchte, kann im Programm auch die Webcam des Computers aktivieren oder den Filter direkt mit dem eigenen Handy testen. Auf dem Smartphone muss die App Spark Player laufen und Computer und Handy müssen über ein USB-Kabel miteinander verbunden sein. In Spark AR Studio dann auf “Mirror” klicken und der Filter erscheint direkt auf dem Handydisplay.

Der fertige Filter kann dann auch auf Facebook oder Instagram veröffentlicht werden. Freunde und Abonnenten können den selbstgemachten Kamera-Filter dann ausprobieren. Wie die Veröffentlichung funktioniert, beschreibt Facebook unter “Publishing your effects“.