ARD und ZDF im Netz – wie sieht ein zeitgemäßer Auftrag aus?

Besonders witzig war es, vor einem Monat im Berliner „Tagesspiegel“ zu lesen, wie wenig zeitgemäß es doch sei, dass ARD und ZDF ihre Inhalte im Netz nach einiger Zeit wieder löschen müssten. Vieles nach sieben Tagen, manches nach einem Jahr, wieder anderes erst nach fünf Jahren oder im Ausnahmefall auch einmal gar nicht. „Die Zuschauer verstehen die Löschregeln nicht mehr“, heißt der Beschwerdeartikel.

Wir befinden uns hier in einem öffentlich-rechtlichen Blog. Ich arbeite für die ARD. Natürlich sehe ich das genauso. Es ist ein Irrsinn, dass wir mit dem Rundfunkbeitrag bezahlte Inhalte, die der Öffentlichkeit gehören sollten, am Ende wieder löschen müssen. Besonders witzig ist es dann aber, im „Tagesspiegel“ davon zu lesen – ohne dass dort auch nur kurz erwähnt wird, dank wessen Lobbyarbeit es überhaupt zu diesen Löschregeln kam: Es waren die Verleger, die sich vor der Konkurrenz im Netz fürchten.

Seit der 12. Novelle des Rundfunkstaatsvertrags 2009 finden ARD und ZDF online nur unter strengen Vorgaben statt. Mit einigen davon kann ich mich anfreunden, zum Beispiel mit vielem von dem, was in der Negativliste steht und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk damit im Netz verboten ist. Anzeigenportale, Branchenregister, Stellenbörsen oder Routenplaner – das sehe ich tatsächlich nicht als Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Es gehören aber eben auch Vorgaben wie die Löschregeln dazu. Oder das Verbot der „Presseähnlichkeit“ – das anachronistisch wirkt in einer Zeit, in der Fernsehsender online auch Text unterbringen und so presseähnlicher und Zeitungen online auch Videos unterbringen und so rundfunkähnlicher werden. Damit beschäftigen sich tatsächlich Juristen – im Streit um die tagesschau-App sowie die Onlineangebote von Radio Bremen und rbb.

Immerhin: Es kommt Bewegung in die Sache. Viele Landesregierungen wollen die Löschfristen aufweichen, einige wollen auch an den schwierigen Begriff der „Presseähnlichkeit“ ran und ihn klarer definieren, weil die Grenzen in der digitalen Welt schlicht verschwimmen. Wie es weitergeht, werden wir schon bald erfahren, denn schon in diesem Monat werden die Weichen für eine weitere Novelle des Rundfunkstaatsvertrags gestellt.

Für die Debatte darüber mal ein paar Dinge, die auf meiner Wunschliste für einen zeitgemäßen digitalen Auftrag von ARD und ZDF stehen:

Den Auftrag komplett neu denken. Christian Meier schrieb schon 2014 für die Bundeszentrale für politische Bildung, dass es jetzt die Aufgabe der Medienpolitiker sei, Regeln für ein neues Medienzeitalter festzulegen: „Alle [aktuellen]Konflikte sind Resultate von Leerstellen der Regulierung. Doch es bedarf womöglich nicht mehr Regulierung, sondern einer anderen Regulierung, die der konvergenten Medienwelt konsequent Rechnung trägt.“ Es wäre sinnvoller, den öffentlich-rechtlichen Auftrag neu zu denken und zum Beispiel die Beschränkungen der Verbreitungswege aufzuheben, statt an Löschfristen und Presseähnlichkeiten rumzudoktern. Interessant zum Beispiel: der Vorschlag von Schleswig-Holsteins Rundfunkreferenten Matthias Knothe, die Anstalten selbst darüber entscheiden zu lassen, welche Programme sie verbreiten – „also zum Beispiel die Entscheidung, ob für die Einführung eines neuen internetbasierten Angebots auf ein oder zwei bestehende lineare Programme verzichtet werden soll.“

Auch Texte müssen erlaubt sein. Mit Texten steht und fällt die Relevanz eines Onlineangebots. Das bescheinigt der ARD in der Diskussion um die Onlineaktivitäten eine Studie von Goldmedia. Das scheint aber auch den Verlagen klar zu sein – der Begriff der „Presseähnlichkeit“ taucht ja nicht umsonst im Rundfunkstaatsvertrag auf. Texte sind übrigens nicht nur für die Nutzer wichtig, sondern auch für die Auffindbarkeit in Google.

Öffentlich-rechtliche Anstalten müssen online zu einer Plattform werden. Bisher erstellen die öffentlich-rechtlichen Anstalten der ARD ihre eigenen regionalen Onlineangebote – schließlich ist die ARD föderal organisiert. Ausnahmen sind große Sendungsmarken: Die Websites von tagesschau, Sportschau und Co. sind auch deutschlandweit bekannt. Für ein relevantes Onlineangebot, das auch im Netz einen großen Teil des Publikums findet, das dafür den Rundfunkbeitrag zahlt, halte ich eine schlagkräftige öffentlich-rechtliche Plattform für sinnvoll.

Das Publikum muss Teil einer solchen Plattform werden. Dank des Rundfunkbeitrags „gehört“ der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch seinem Publikum. Bisher funktioniert er aber noch zu häufig als Einbahnstraße: Er produziert Inhalte, die am Ende beim Publikum landen. Zu einem modernen digitalen Auftrag im 21. Jahrhundert gehört, das Publikum mit einem schlauen Communitykonzept zum Teil der öffentlich-rechtlichen Plattform zu machen – und das Community Management nicht länger als Anhängsel zu betrachten, das dazugehört, wenn eine Redaktion nicht möchte, dass es in den Kommentarspalten ihrer Facebook-Seite allzu hoch her geht.

Freie Lizenzen für schon bezahlte Inhalte. Ich halte es da mit dem Wirtschaftsprofessor Leonhard Dobusch, der heute im ZDF-Fernsehrat sitzt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 2014 in einem Whitepaper für den SPD-nahen Think Tank D64 als „einen der größten von der Allgemeinheit finanzierten Produzenten urheberrechtlich geschützter Inhalte“ bezeichnete. Die Allgemeinheit zahlt, darf über die Inhalte aber nicht frei verfügen und sie nutzen. Die Diskussion um Creative-Commons-Lizenzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht mir zu langsam voran; deren Einsatz sogar in den Auftrag aufzunehmen, fände ich wichtig.

Nur ein paar Vorschläge und keine fertige Vision. Aber ein Beitrag zu einer Debatte, die leider kaum geführt wird: darüber nämlich, wie ein öffentlich-rechtliches Medium im Jahr 2017 eigentlich aussehen müsste – statt sich damit aufzuhalten, Novelle für Novelle ein paar Regulierungsdetails im Rundfunkstaatsvertrag hin- und herzuschubsen.