Audio AR – Sonnenbrille mit Flüsterassistent

Eines der größten Probleme in der Augmented Reality (AR), also der erweiterten Realität, ist zurzeit noch die visuelle Darstellung in den AR-Brillen. Das Sichtfeld ist begrenzt, die nötige Technik klobig und teuer.

Audio-Hersteller Bose hat für all diese Probleme eine Lösung: Die visuelle Ebene wird einfach weggelassen. Bose hat jetzt eine AR-Sonnenbrille auf den Markt gebracht, bei der die Realität allein über Ton erweitert wird.

AR Kneipenführer

Vergangene Woche konnte ich auf der SXSW-Konferenz die ersten App-Demos für die Brille ausprobieren. Eine der Anwendungen ist eine Art Kneipenführer, wenn der Nutzer seinen Blick auf eine Kneipe richtet und auf den rechten Brillenbügel tippt, wird die Bewertung der Kneipe auf der Plattform Yelp vorgelesen. Das funktioniert in der Beta-Version oft ganz gut. Wenn die Kneipen zu nahe beieinander liegen, erkennt die App das Lokal manchmal nicht richtig.

Die Brille selbst enthält nur einen Lagesensor, um die Blickrichtung des Nutzers zu erkennen. Die App läuft auf einem per Bluetooth gekoppelten Smartphone, über das auch die Lokalisierung per GPS erfolgt.

Eine weitere Demo-Anwendung ist eine historische Stadtführung. Sobald man an einem Ort vorbeigeht, zu dem die App eine Zusatzinfo hat, wird man über einen dezenten Signalton darauf hingewiesen. Mit einem Tipp auf den Brillenbügel wird die Erläuterung dann abgespielt. Angekündigt ist auch eine Anbindung an Navigations-Apps und Sprachassistenten.

Ohren bleiben frei

Die Beiläufigkeit, mit der die Informationen abrufbar sind, machen Spaß. Das Handy kann in der Tasche bleiben. Der Ton kommt aus kleinen Lautsprechern im Brillenbügel, das Ohr selbst bleibt aber frei und kann die Umwelt uneingeschränkt wahrnehmen.

Wer genug von AR hat, kann über die Brille auch Musik hören oder telefonieren, allerdings nur maximal 3,5 Stunden lang, dann ist der Akku leer.

