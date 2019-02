Bargeld vs. digitales Bezahlen: Zwischen Freiheit und Tyrannei

Macht 3,50 EUR. Viele kramen für den Caffè latte keine Münzen mehr aus der Hosentasche, sondern halten mal eben flott ihre Smartwatch oder ihr Smartphone ans Terminal. Ping. Bezahlt. Ohne lästige Eingabe einer PIN. Fast jeder Dritte hat in Deutschland schon mal auf diese Weise bezahlt. Das Smartphone als Zahlungsmittel scheint ein Trend zu sein – bei den einen. Andere beobachten diese Entwicklung mit tiefer Sorge. Denn die überwiegende Mehrheit der Deutschen wollen auf Bargeld keinesfalls verzichten.

Manche wollen das Bargeld abschaffen

Aber vielleicht müssen sie es irgendwann? Denn die Zeichen stehen auf “Digital Payment”. Die Händler profitieren davon in der Regel, wenn wir nicht bar, sondern mit Plastikgeld oder eben digital bezahlen. Denn Münzen und Scheine bringen für sie eine Menge Nachteile mit sich. Es ist aufwändig, genügend Bargeld vorzuhalten, die Einnahmen zu zählen, das Geld abholen zu lassen. Bezahlt ein Kunde digital, ist all das nicht nötig – und alles ist sofort korrekt gebucht. Ein Traum für alle, die sich für Effizienz begeistern können.

Manche wollen sogar das Bargeld abschaffen. “Das ist pure Tyrannei”, beklagt sich padeluun, Chef der Initiative digitalcourage. Denn aus seiner Sicht bedeutet Bargeld Freiheit. Nur Bargeld sei anonym. Wer mit Kreditkarte zahlt, hinterlässt Spuren – beim Händler, bei der Bank. Wer digital bezahlt, hinterlässt ebenfalls Spuren, wenn auch andere: Beim Händler, beim Zahlungsabwickler (Google Pay, Apple Pay), bei der Kreditkarte, bei der Bank. Selbst mit Bitcoin zu zahlen sei nicht wirklich anonym, gibt padeluun zu bedenken (siehe Gespräch im Video).

Bitkom-Geschäftsführer Rohleder sieht ein Ende fürs Bargeld

Eine Welt ohne Bargeld? Tyrannei!

Trotzdem setzt Bitcom-Chef Bernhard Rohleder auf Digitales Bezahlen: “Bargeld wird es vielleicht noch zehn Jahre geben”, sagt er. Lässt aber im Gespräch keinen Zweifel daran, dass sich das Digitale Bezahlen durchsetzen wird. Klar, was soll der Chef des Branchenverbands der Digitalen Industrie auch anderes denken oder sagen. Die beiden Positionen scheinen sich unversöhnlich gegenüberzustehen.

Deshalb ist es wichtig, dass es uns in Deutschland nicht so geht wie in Skandinavien: Da müssen Händler oft drastische Gebühren bezahlen, wenn sie Bargeld bei der Bank abliefern. Was zur Folge hat, dass dort oft ein “No Cash!”-Schild im Fenster hängt. Die Menschen sind praktisch gezwungen, mit Kreditkarte oder digital zu bezahlen. Das darf es bei uns nicht geben: Wir sollten diskriminierungsfrei entscheiden können, ob wir bar bezahlen wollen – oder eben digital. Das verstehe ich unter Freiheit. Und die muss auch geschützt werden.

Bargeld abschaffen? Digitalcourage-Chef padeluun befürchtet Tyrannei