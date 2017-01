Warum ich den Begriff „Fakenews“ nicht mehr nutzen werde

Es wird kaum noch möglich sein, den Begriff „Fakenews“ zu stoppen. Er beherrscht seit Wochen die Diskussion, jeder weiß, was damit gemeint ist, er klingt definitiv besser als die „problematischen Inhalte“, über die ich vor einem Jahr schrieb. Trotzdem: Ich werde versuchen, den Begriff „Fakenews“ in Zukunft zu vermeiden. Denn er wird zum Problem.

Das liegt nicht nur daran, dass unter „Fakenews“ alles und nichts fällt. Die Dimensionen von „Fakenews“ könnten sein: Propaganda, Lügen, Clickbait, Hoaxes, Spam, Irrtümer, Satire, Tatsachenverdrehungen, fehlender Kontext, Gerüchte, unklare Formulierungen, Halbwahrheiten, falsche Zusammenhänge, Recherchefehler.

Natürlich geht es zurzeit vor allem um Propaganda mit Erfundenem. Im Präsidentschaftswahlkampf in den USA kamen Meldungen auf, Papst Franziskus unterstütze Donald Trump oder dessen Gegenkandidatin Hillary Clinton sei in Machenschaften eines Kinderpornorings verwickelt. Zwischen Deutschland und Russland führte der Fall Lisa zu diplomatischen Verwicklungen. Und die Politikerin Renate Künast stellte Strafanzeige wegen eines falschen Zitats nach der Festnahme eines mordverdächtigen Flüchtlings in Freiburg.

„Your organization is terrible. I’m not going to give you a question. You are fake news.“ – mit dieser unwürdigen Vorstellung beschimpft der künftige US-Präsident Donald Trump den CNN-Reporter Jim Acosta.

Doch gerade weil „Fakenews“ alles und nichts sind, lässt sich der Begriff wunderbar nutzen, um damit nicht mehr nur Falschmeldungen, Propaganda und Lügen zu brandmarken. Genutzt wird er auch für Inhalte, die nicht ins eigene Weltbild passen. Kommt der zukünftige US-Präsident Donald Trump mit kritischer Berichterstattung nicht klar, nennt er sie „Fakenews“ – so gesehen auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl, auf der er den CNN-Reporter Jim Acosta zusammenstauchte.

Die frühere CDU-Abgeordnete Vera Lengsfeld wiederum schmeißt mit dem Begriff auf ihrer Website in den vergangenen Tagen nur so um sich – welch Treppenwitz bei jemanden, der zuletzt mit falschen Behauptungen über die Kollegen des stern in der Talkshow „Maischberger“ auffiel, danach mit einer – auf ihrer eigenen Website mittlerweile wieder verschwundenen – Richtigstellung reagierte und so den stern besänftigte, der juristische Schritte in Erwägung gezogen hatte.

Margaret Sullivan zählt für die Washington Post ein paar weitere Beispiele auf: Zahlen, die belegen, dass „Obamacare“ auch Vorteile hat? „Fakenews“! Ein CNN-Bericht darüber, dass Donald Trumps Tochter die Rolle der First Lady übernehmen könnte? Aus Sicht des Vorschwörungstheoretikers Alex Jones: „Fakenews“! Der Korrespondent von ABC News im Weißen Haus? Natürlich: ein „Fakenews-Propagandist“! Auch eine Nutzerin hier in Digitalistan zählt in den Kommentaren Berichte auf, die ihr nicht passen, stempelt sie als „Fakenews“ ab und stellt damit die Glaubwürdigkeit klassischer Medien in Frage.

Step 1: Create fake news

Step 2: Poison public w/ fake news

Step 3: Label real news, fake news

Step 4: Call any media against you fake news — Jason Pollock (@Jason_Pollock) January 11, 2017

„Erstelle Fakenews. Vergifte die Öffentlichkeit damit. Bezeichne echte News als Fakenews. Nenne alle Medien, die gegen dich sind, Fakenews.“

Als die Debatte um „Fakenews“ im vergangenen Herbst so richtig Fahrt aufgenommen hat, hat mich Daniel M. in den Kommentaren hier in Digitalistan dazu aufgefordert, damit aufzuhören, „waschechte Propaganda verharmlosend als ‚Fakenews‘ zu bezeichnen“. Mittlerweile glaube ich auch, dass der Begriff „Fakenews“ immer stärker zu einem Problem wird. Denn er wirft alles in einen Topf: klare Lügen oder bewusste Täuschung auf der einen Seite, alltägliche Fehler oder legitime Haltungen auf der anderen Seite.

Es ist besser, die Dinge wieder beim Namen zu nennen – was uns auch helfen könnte, die eigentlich wichtigen Debatten zu führen. Lügen sind also Lügen, Propaganda ist Propaganda, und Fehler sind eben Fehler – oder unsauberer Journalismus unsauberer Journalismus. Den Begriff „Fakenews“ dagegen versuche ich in Zukunft – so gut es geht – zu vermeiden.