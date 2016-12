Bei Facebook gibt’s was auf die Ohren

Nein, Facebook ist kein Medium. Behauptet zumindest Mark Zuckerberg – und lügt uns allen damit dreist ins Gesicht. Mark wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, Facebook als Medium zu betrachten, weil damit ein erhebliches Maß an Verantwortung und auch staatlicher Kontrolle einhergehen würde. Doch mit Verantwortung hat es Mark Zuckerberg nicht so sehr. Eher mit Wachstum. Darum hat sein Medienimperium (sic!) nun eine neue Funktion vorgestellt, die Facebook um ein weiteres Medium ergänzt: Live-Audiostreams.

Mark Zuckerberg betrachtet Facebook nicht als Medium

Fragen und Kommentare während der Show

Facebook-User können andere mit Live-Streams versorgen, etwa Live-Podcasts. Das Prinzip des Live-Audiostreams ist so ähnlich wie das der bereits seit einer Weile möglichen Live-Videostreams: Man informiert seine Gefolgschaft, dass auf Facebook ein Stream startet – und wer den sehen bzw. hören will, schaltet sich einfach über Facebook rein. Hat man den Live-Stream verpasst, macht das nichts, denn es gibt eine Aufzeichnung, die man sich dann auch nicht-live anschauen/anhören kann, wie hier zum Beispiel mein Live-Feed in der Aktuellen Stunde.

Künftig gehen also auch Audiostreams. Natürlich kommt nicht jeder auf die Idee, einen Live-Stream zu starten, aber für Blogger, Nachrichtenportale, Promis und Unternehmen kann die neue Funktion durchaus interessant sein. Denn nicht immer muss man auch ein Bild haben – und einen Videostream anzubieten ist halt auch deutlich aufwändiger als „nur“ einen Audiostream. Wer einen Audiostream bei Facebook startet, kann live die Kommentare und Fragen seiner Zuhörer einsammeln. Das ist bei Audiostreams fast noch praktischer als bei Videostreams, denn in einem Videostream ist es immer schwierig, gleichzeitig mit dem Smartphone zu filmen und die Kommentare abzulesen.

Revival für den Podcast

Ich finde es eine gute Idee, eine solche Funktion anzubieten. Die Wirkung von Audio wurde in den letzten Monaten und Jahren erheblich unterschätzt. Eigentlich hätte es einem Dienst wie Soundcloud gut zu Gesicht gestanden, so etwas wie Live-Audiostreams anzubieten. Nun also Facebook. Für die war das aber auch denkbar einfach, denn wer es technisch hinbekommt, einen Live-Videostream anzubieten, der muss nur das Videobild weglassen – fertig ist der Live-Audiostream. Ich kann mir gut vorstellen, dass die neue Funktion belebend auf die Podcast-Szene wirken könnte.

Am Anfang können nur ausgewählte Partner die neue Funktion nutzen, etwa die BBC. Im kommenden Jahr soll sie aber allen Usern zur Verfügung stehen. Ich will kein Spielverderber sein, aber es entstehen natürlich auch neue Probleme: Wer live Videos oder Audios streamen kann, der kann die Welt unkontrolliert mit allem versorgen, auch mit Hetze, Pornografie, Propaganda und mehr. Schließlich ist es unmöglich, das Gesendete zu kontrollieren. Man kann erst reagieren, wenn alles gelaufen ist. Es gibt einen Grund, wieso man eigentlich eine Sendelizenz braucht, wenn man Radio oder Fernsehen anbieten möchte. Im Internet braucht man keine Lizenz. Warum eigentlich nicht?