Bildschirmzeit: So viel Zeit verbringst Du am Handy

Wie oft greifst Du am Tag zum Handy? Wie viel Zeit verbringst Du über das Display gebeugt? Das sind Fragen, die die meisten von uns nicht zuverlässig beantworten können. Und wenn wir schätzen müssen, liegen die meisten von uns vollkommen daneben. Rund 65 Aktivierungen pro Tag (also Handy in die Hand und loslegen) und 3:25 Stunden Handyzeit sind heute normal, sprich: das statistische Mittel.

Zeitkontingente fürs Handy

Drei Stunden und 25 Minuten. Unglaublich, oder? Ich habe es gestern auf zwei Stunden gebracht. Das finde ich auch schon extrem viel. Bedeutet aber, es muss jemanden geben, der gestern über vier Stunden handyaktiv war. “Keine Ahnung, wie das bei mir aussieht!”, denken sich die meisten wohl jetzt. Aber: Das ist keine legitime Ausrede mehr. Denn die neuesten Ausgaben von iOS und Android haben serienmäßig praktische Statistikfunktionen an Bord. Sozusagen Verhaltensüberwachungsagenten.

“Bildschirmzeit” heißt die Funktion bei iOS, “Digital Wellbeing” bei Android (Digitales Wohlbefinden). In beiden Fällen zu finden unter den “Einstellungen”. Hier erfahrt Ihr ganz genau, wie oft Ihr zum Handy greift, wie viel Zeit Ihr mit dem Handy verbringt – fein säuberlich aufgelistet nach Apps. Zwei Minuten bei YouTube oder zwei Stunden? Hier erfahrt Ihr es. Und als wäre das noch nicht genug, könnt Ihr Euch hier auch noch aktiv Ruhephasen verordnen oder Zeitkontingente für einzelne Apps vergeben.



Alle Aktivitäten werden registriert und der Zeitbedarf gemessen

Der Saubere-Weste-Trick

Ist interessant und klingt sogar praktisch und sinnvoll. Doch es stellt sich die Frage: Wieso bauen Apple und Google so etwas in ihre Betriebssysteme ein? Vor allem Google profitiert enorm davon, wenn wir möglichst viel und lange online sind. Und unser Wohlbefinden liegt ihnen nun garantiert nicht wirklich am Herzen. Warum also solche Funktionen? Ich bin sicher: Es liegt daran, dass immer häufiger und auch mit völliger Berechtigung über Suchtfragen und Gesundheitsaspekte diskutiert wird.

Durch die Tatsache, dass Apple und Google uns nun Werkzeuge an die Hand geben zwecks “Digitalem Wohlbefinden”, wie Google das nennt, können die Konzerne sagen: Wir haben alles getan, damit unsere Kunden Bescheid wissen – und sich selbst kontrollieren können. Und sind damit fein raus. Das eigentliche Problem, nämlich dass viele Onlinekonzerne so ziemlich alles tun, um uns möglichst viel und oft ins Netz zu holen, wird nicht angegangen.