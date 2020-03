Bleibt zuhause und spielt geschenkte Games!

Bleibt zuhause. Das ist das Gebot der Stunde. Und wer zuhause ist, muss sich irgendwie beschäftigen, zum Beispiel mit digitalen Spielen. So tun es gerade Millionen von Menschen – und offenbar mehr als je zuvor.

Ich habe mir die User-Zahlen der Spieleplattform Steam angesehen und war eigentlich gar nicht so sehr überrascht: Steam, der Ort im Netz, an dem es so viele Games gibt, dass sie nie ein Mensch je alle spielen könnte, feiert während der Corona-Krise Rekorde.

Vor zwei Wochen jubelte der Quasi-Monopolist für PC-Spiele noch über mehr als 20 Millionen Spielerinnen und Spieler gleichzeitig. Die vergangenen zwei Tage waren es dann schon mehr als 22 Millionen. In den nächsten Tagen und Wochen, wenn das Kontaktverbot zum Alltag geworden ist, werden es noch mehr Menschen sein.

Und Steam steht nicht alleine. Auf der Gamevideo-Plattform Twitch schauen doppelt so viele User zu wie im Vorjahreszeitraum. Twitch drosselt die Leistung. Auch Sonys Playstation hat inzwischen seine Bandbreite runtergedreht, so wie es zuvor schon Netflix oder Youtube gemacht haben – damit das Internet für alle stabil bleibt, während Millionen Menschen ihre Games herunterladen.

Die Corona-Krise treibt viele von uns an den PC oder die Spielekonsole, mich auch. Und es ist nicht das schlechteste Zeichen, dass wir uns diese Zeit mit Games leichter machen können. Denn von der Zerstreuung mal abgesehen, bringt dieser Trend zum Zocken auch viel Solidarität zum Vorschein.

Auf Twitter zum Beispiel verschenken manche User ihre Games – in digitalen Versionen via Key ist das ja schon lange kein Problem mehr. Unkompliziert posten sie die Zahlen-Codes, wer Lust auf ein Spiel hat, kopiert den Code und löst ihn ein. Das kostet nichts und kann stundenlange Beschäftigung bescheren – einen halbwegs modernen PC vorausgesetzt.

Diesem Vorbild folgen inzwischen auch die Spielefirmen. Die Liste der Spiele, die verschenkt werden oder schon verschenkt wurden, ist lang: der Blockbuster “Tomb Raider” von 2013, das hübsche Rollenspiel “Child of Light”, der deutsche Adventure-Klassiker “Deponia”, die Smartphone-Games “Alto’s Adventure” und “Mini Metro” und so weiter.

Being in Home Office, we can relate to staying in the same spot for the next weeks. To help making your (self-induced) quarantine as comfortable as possible we give away Deponia 1 for free – Just comment below with#FlattenTheCurve + #Platypus pic.twitter.com/Y98dVjYmJt

— Daedalic Entertainment (@daedalic) March 18, 2020