Blockchain ist interesant, Bitcoin nicht

Was für eine Woche für alle, die Bitcoin besitzen. Zuerst rauscht der Kurs von Rekordhoch zu Rekordhoch, um dann mal eben um mehr als 20 Prozent zu fallen. Kurzzeitig war ein Bitcoin nahezu 12.000 Dollar wert. Sicher habt Ihr auch die „Wer vor fünf Jahren zweihundert Dollar investiert hat ist heute mehrfacher Millionär“-Hochrechnungen gelesen. Die Aussage stimmt. So wie jede rückwärts gewandte Rechnung dieser Art, wenn ein Aktienkurs durch die Decke geht. Hinterher ist man immer schlauer und kann sagen: Hätte ich doch.

Bitcoin eignen sich nur zur Spekulation

Aber macht das Bitcoin gleich zu einem interessanten Projekt? Ich finde nicht. Außer für alle, die gerne spekulieren – und mit Bitcoin bereits eine Menge (echtes) Geld verdient haben. Wer ernsthaft an Bitcoin glaubt, der verkauft sie nicht. Jedenfalls ist nicht das in der Tat interessante Konzept hinter Bitcoin, das Prinzip der Blockchain für den derzeitigen Erfolg verantwortlich. Es ist die Gier. Eine Urkraft der Menschheit.

Es ist mächtig Druck im Kessel. Deshalb warnt die Finanzaufsicht Bafin mittlerweile auch vor Bitcoin: „Es tummeln sich auch Spekulanten und windige Geschäftemacher am Markt.“ Nur das erklärt die extrem hohen Schwankungen (Volatilität) des Kurses. Manche sagen, es sei sogar ein Totalverlust möglich. Natürlich, wenn zum Beispiel weltweit der Wechsel der Währungen in und aus Bitcoin verboten und unterbunden würde – was durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

Nobelpreisträger empfiehlt Verbot

Die US-Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz fordert gar ein Verbot der Cyber-Währung. Der angesehene Ökonom ist der Ansicht, dass Bitcoin „keinerlei sinnvolle soziale Funktion erfüllt“. Absolut richtig: Im Darknet ist Bitcoin eine angesehene Währung, da diskret und anonym. Doch ansonsten spielen Bitcoin – so wie andere Kryptowährungen wie Ripple – bislang keine nennenswerte Rolle, man kann kaum irgendwo damit bezahlen. Kryptowährungen eignen sich bislang nur als Spekulationsobjekt.

Das alles ist ein bisschen schade. Denn das dem Bitcoin zugrundeliegende Konzept, die Blockchain, ist äußerst interessant. Dadurch wird es möglich, ein dezentral organisiertes Buchungssystem zu betreiben, das jede Buchung nachvollziehbar macht – und gleichzeitig sicher vor Manipulationen ist. Seit der Erfindung des Bitcoin (2008) ist eine Menge Zeit vergangen und es wurde weiter perfektioniert. Wir werden daher in Zukunft wohl noch viel von Blockchain hören, aber nicht unbedingt von Bitcoin – als Zahlungsmittel.