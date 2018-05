Blockchain kann für Transparenz und Vertrauen sorgen

Es gibt Themen, die nimmt man am Rande immer mal wieder wahr – aber ihre tatsächliche Durchschlagskraft eröffnet sich einem nicht. So geht es mir mit der Blockchain, die auch auf der re:publica ein großes Thema war. Wie die meisten, weiß ich natürlich, dass Digitale Währungen – vor allem Bitcoin – auf diesem Konzept basieren. Im Grunde verbirgt sich dahinter ein dezentrales Buchungssystem, das (unter anderem) durch Verschlüsselung manipulationssicher ist. Jeder kann in die Buchführung hineinschauen. Das sorgt für Transparenz.

Mit Blockchain mehr Transparenz bei Medien

Das Prinzip der Blockchain eignet sich aber keineswegs nur für digitale Währungen, hat mir Frank Bolten von Chainstep auf der re:publica erklärt. Blockchain kann dabei helfen, Vertrauen in digitale Prozesse zu bringen. Besonders gut hat mir die Idee gefallen, mit Hilfe von Blockchain die Quelle von Inhalten nachweisen zu können: Texte, Bilder oder Videos könnten zum Beispiel ihre Quelle enthalten – und präzise nachweisen, wann, wer, was bearbeitet hat, da in der Blockchain alle Bearbeitungsdaten „gespeichert“ sein könnten. Ideal eigentlich, um das Thema Fake-News zu bekämpfen.

Frank Bolten bringt es auf den Punkt: Wenn er via Internet zum Beispiel ein Bild schickt, dann schickt er mir nicht wirklich dieses Bild, sondern eine Kopie davon. Ist ein Bild mit Blockchain kombiniert, dann verschickt er tatsächlich dieses Bild. Durch die Blockchain ist es einzigartig – und nicht kopierbar. Dank Blockchain kann man sogar sehen: Frank Bolten hat das Bild besessen – und dann an Jörg Schieb weitergegeben. Die Blockchain ist also wie eine Art Grundbuch, das untrennbar mit dem Bild verknüpft ist.

Blockchain: Programmiertes Vertrauen

Denkt man mal weiter darüber nach, ergeben sich tatsächlich interessante Einsatzgebiete. Vor allem Fotos und Videos können um eine Blockchain erweitert werden. Es wäre dann kein Problem mehr, die Quelle eines Fotos oder Videos festzustellen. Man könnte sogar sehen, wer die Medien online gestellt hat – oder von wem sie zuletzt bearbeitet wurden. Durch die systemeigene Verschlüsselung der Blockchain ist eine Manipulation unmöglich.

Alles nachvollziehbar? Das ist ja das komplette Gegenteil von Anonymität – mag manch einer entgegnen. Stimmt! Allerdings ist der Grad an Öffentlichkeit in einer Blockchain programmierbar. Ob alles, also jede Transaktion öffentlich einsehbar ist, lässt sich festlegen. Das macht das Konzept tatsächlich interessant für viele Aufgabenbereiche. Man sollte also die Möglichkeiten abseits von Bitcoin sehen. Da Bitcoin heute vor allem ein Spekulationsobjekt ist, hat die Blockchain – womöglich zu Unrecht – ein schlechtes Image. Mit Blockchain lässt sich einiges an Vertrauen ins Internet (zurück) bringen. Ich finde das interessant.