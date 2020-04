Bluetooth als Corona-Bremse – Mitmachen erwünscht!

Wenn irgendwann der durch Corona erforderlich gewordene Lockdown wieder gelöst werden soll, müssen neu aufkeimende Infektionsherde schnell und zuverlässig erkannt, identifiziert und eingedämmt werden. In Asien kommen da verschiedene Trackingsysteme auf dem Handy zum Einsatz. Allerdings teilweise mit erheblichen Eingriffen in die Privatsphäre.

Maximaler Datenschutz: App soll diskret vorgehen

Und das hat Folgen: Dort sind zum Beispiel durch Pannen die Namen von Infizierten öffentlich geworden – oder Liebeleien aufgeflogen. Ein Albtraum für Datenschützer. Deshalb wurde in Deutschland in den letzten Wochen ausgiebig diskutiert, wie eine App-Lösung aussehen könnte, die in punkto Datenschutz keine Wünschen offen lässt.

Eine solche Lösung gibt es jetzt. Sogar eine Lösung, die europaweit eingesetzt werden kann und soll. Mehrere Dutzend Soldaten testen die App aktuell auf Herz und Nieren – im praktischen Einsatz. Die App zu installieren soll freiwillig sein.

Kommen sich zwei Handys näher als ein paar Meter, erkennen sich die Geräte durch Bluetooth Low Energy. Dieser Funkstandard funktioniert ohnehin nur auf wenige Meter. Geräte eine Etage höher etwa reagieren nicht.

Das ist schon ein erheblicher Vorteil gegenüber anderen Lösungen, sogar gegenüber der ansonsten gut durchdachten GeoHealth-App, die ich hier bereits vorgestellt habe.

Die gewählte Lösung trackt keine Bewegungen

Bluetooth sinnvoll eingesetzt

Die beiden Smartphones unterhalten sich untereinander, stellen vollkommen automatisch die aktuelle Distanz fest. Und wenn die unter zwei Meter beträgt und mehrere Minuten andauert, wird das “Aufeinandertreffen” registriert.

Aber anonym: Jeder Nutzer hat eine ID, die sich alle paar Minuten ändert. Ob die Personen sich miteinander unterhalten haben, zufällig in derselben Schlange standen oder im Taxi gesessen haben, erfasst die App nicht.

Infos per Push-Nachricht

Sollte irgendwann jemand Corona-positiv getestet werden, kann er oder sie das einer Zentrale mitteilen. Bequem mit der App. Anschließend werden alle registrierten Kontaktpersonen per Push-Nachricht informiert. Es ist keine Telefonnummer bekannt (wie in Singapur). Es ist nicht mal bekannt, wo sich die Personen getroffen haben. Nur, dass es so war.

Wer informiert wird, wendet sich am besten umgehend ans Gesundheitsamt oder einen Arzt und lässt sich testen. Ein Maximum an Datensicherheit – das sogar den Chaos Computer Club besänftigt hat.

Hier und Heute: Jörg Schieb erklärt die neue App

Nur nützlich, wenn viele mitmachen

Jetzt kommt es allerdings darauf an, dass möglichst viele Menschen die App installieren und nutzen, wenn sie demnächst kommt. Denn nur dann kann das System seine volle Wirkung entfalten. 60 Prozent der Bevölkerung sollten es wenigstens sein – besser mehr.

Angesichts der Tatsache, dass die App nach aktuellem Kenntnisstand keinerlei Rechte einschränkt und auch keine relevanten Daten erfasst, insbesondere keine Bewegungsprofile erstellt, kann man sich nur wünschen, dass tatsächlich möglichst viele Menschen mitmachen. Denn die App scheint wirklich ein nützliches Instrument zu sein, um möglichen Neuinfektionen schnell begegnen zu können.

Andernfalls droht ein erneuter Lockdown – und der könnte länger dauern.

Tagesschau: So funktioniert die Corona-App