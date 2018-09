Campfire2018: Es geht um die Digitale Zukunft

Auch die republica hat mal klein angefangen. Deshalb ist es eine tolle Sache, dass wir mit dem Campfire-Festival jetzt auch eine Veranstaltung in NRW haben. Ein “Festival für Journalismus und digitale Zukunft”, wie es offiziell heißt. Es soll also darum gehen, wie die Digitalisierung den Journalismus verändert – oder womöglich sogar deformiert. In den letzten Jahren hat sich schon genug verändert. Deshalb ist es eine gute Idee, für die nächsten Jahre gut gewappnet zu sein. Aber was erwartet uns? Diese Frage ist eine, die auf dem Festival häufig gestellt wurde.

Gute Idee – begrenztes Interesse

Dutzende Zelte rund um den NRW-Landtag herum, in denen man sich über die Herausforderungen des modernen Journalismus informieren kann, etwa beim angesehenen gemeinnützigen Recherchezentrum correctiv. In den größeren Zelten finden die Podiumsdiskussionen statt, hier können Besucher den Reden folgen. In den kleineren Zelten geht es mehr um direkten Dialog: Wer sich informieren und diskutieren möchte, der kann das hier.

Schade, aber man kann nicht unbedingt behaupten, dass die inhaltlich gut geplante und interessante Veranstaltung aus allen Nähten platzt. Der Besucherstrom ist überschaubar – selbst am Samstag Vormittag, eigentlich eine ideale Zeit, um eine solche Veranstaltung zu besuchen. Dabei sind interessante Redner und Gäste aus der Branche angereist: Kai Diekmann (Ex-Bild-Chef), Gabor Steingart (Ex-Handelsblatt) oder Cordt Schnibben (Spiegel).

https://vimeo.com/287796814 Video can’t be loaded: Campfire: Festival für Journalismus und Digitale Zukunft (https://vimeo.com/287796814)

Interessantes Programm, nicht allzu viele Besucher

Wie geht es im Journalismus weiter?

“Das Ende der Smartphone-Ära hat schon begonnen”, war der Titel einer Veranstaltung. Guter Ansatz, denn so wie der PC seine Hochphase hinter sich hat und durch das Smartphone verdrängt wurde, hat das Smartphone wiederum ebenfalls längst Konkurrenz bekommen: durch Digitale Assistenten und Systeme, mit denen wir sprechen können. Die damit einhergehenden Schwierigkeiten wurden von der Expertenrunde kurz angesprochen – aber leider nicht vertieft. Schon gar nicht, was es für den Journalismus bedeutet, wenn uns Alexa Nachrichten vorliest. Was zeigt: Das Thema ist schwierig zu fassen. Aber gerade auf solchen Veranstaltungen wäre es nötig, dass es gelingt.

Denn: Dem Journalismus stehen weiter bahnbrechende Veränderungen bevor. Das ist kein “internes” Thema, mit dem sich nur Journalisten zu beschäftigen haben, sondern ein gesellschaftliches. Denn die Antwort auf die Frage, wo wir uns alle informieren und wie und welche Prozesse den Informationsfluss steuern, ist ganz entscheidend. Wollen wir mehr Filterblase oder weniger – und welche Konsequenzen hat das? Solche Fragen zu beantworten, das könnte die Leistung eines Forums wie dem Campfire sein.