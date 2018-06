Cebit: Warum Jaron Lanier vor Social Media warnt

Jaron Lanier war in Hannover. Auf der Cebit hat der Internetpionier mit den Rastalocken, der laut Wikipedia auch als „Künstler, Musiker, Komponist, Autor und Unternehmer“ aktiv ist, das Publikum wachzurütteln versucht. „Versucht’s mal ohne Social Media!“, war die Quintessenz seiner Präsentation. Klare Sache: Jaron Lanier ist kein Freund von Facebook und Co.

Er hat gute Gründe, wie ich finde. „Wir sind daran so gewöhnt, dass wir nicht mehr merken, wie bizarr und krank das ist“, mahnt Lanier. Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und Co. solle man den Rücken kehren. Und wenn nicht dauerhaft, dann doch wenigstens mal für sechs Monate – um eine neue Haltung zu den Diensten zu entwickeln.

Lanier stellt Schwarmintelligenz in Frage

US-Präsident Trump sei „abhängig von Twitter“, meint er. Ein gutes Beispiel, wieso Soziale Netzwerke gefährlich seien. Was Lanier am meisten an den Sozialen Netzwerken stört, ist die Tatsache, dass sie sich perfekt zur Überwachung eignen und praktisch nicht zu kontrollieren sind. Vor allem die eigenen Daten lassen sich nicht kontrollieren. Auch der Effekt der Filterblase macht ihm Sorgen.

Jaron Lanier war einer der ersten, der sich getraut hat, die sogenannte „Schwarmintelligenz“ in Frage zu stellen. Allgemein wird angenommen, wenn viele über ein Thema nachdenken, käme dabei sozusagen automatisch etwas Gutes heraus. Ein tolles Argument für Vernetzung – aber in den Augen von Lanier ein Trugschluss: „In der Wikipedia-Welt bestimmen jene die Wahrheit, die am stärksten besessen sind. Dahinter steckt der Narzissmus all dieser kleinen Jungs, die der Welt ihren Stempel aufdrücken wollen, ihre Initialen an die Mauer sprayen, aber gleichzeitig zu feige sind, ihr Gesicht zu zeigen.“

Die Cebit wird zum Festival – neue Zielgruppen sollen so erreicht werden

Raus aus den Sozialen Netzwerken

Klare Worte, die deutlich machen, dass Lanier gegen den Strom schwimmt. Das sind erfrischende Gedanken, die in der Community nicht gerne gehört werden und in der Filterblase womöglich auch untergehen – aber genau deswegen umso wichtiger sind. Denn vieles davon ist wahr oder zumindest wert, mal darüber nachzudenken. So schlägt er zum Beispiel vor, die Sozialen Netzwerke kostenpflichtig zu machen. Das würde ein Ende der Überwachungsmentalitäten bedeuten, da Werbekunden keine Daten mehr bräuchten.

Ein anfechtbares Modell – und mit Facebook zweifellos nicht zu machen. Aber es ist sinnvoll, Jaron Lanier zuzuhören und über seine zweifellos klugen Ansätze nachzudenken. Ein einstiger Tech-Guru, der heute ein wichtiger Mahner ist.