Chatten im Amazon Messenger

Vertipper in der Überschrift? Mitnichten! Amazon arbeitet derzeit offenbar an einem eigenen Messenger. Ein WhatsApp-Klon, der sich Amazon Anytime nennen soll. Sicher ist das noch nicht. Aber in den letzten Tagen verdichten sich die Gerüchte, dass Amazon einen eigenen Messenger auf die Beine stellen will. Das belegen Feature-Listen und Screenshots, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. In der Regel geschehen solcherlei Indiskretionen kontrolliert, um die Spekulationen in Gang zu setzen – was gelungen ist. Viele fragen sich nun: Kommt tatsächlich ein Messenger von Amazon?

Ein Messenger mit Bezahlfunktion?

Gut möglich. Amazon-Chef Jeff Bezos ist bekannt dafür, gerne alles mal auszuprobieren. Motto: No limits! Viele seiner Ideen funktionieren gut (eigener eBook-Reader, eigener Video-on-Demand-Dienst, Sprachassistent Alexa, Onlinedieste für Start-Ups), andere Ideen sind Rohrkrepierer (eigenes Smartphone, eigenes Tablet, eigene Buchungsplattform für Reisen). Und nun also einen eigenen Messenger? Klingt verrückt, denn die Welt hat nun wahrlich keinen Mangel an Messengern. Die Auswahl ist riesig. Und mit WhatsApp gibt es einen Platzhirsch, der nur schwer zu verscheuchen ist. Allerdings ist das Bessere des Guten Feind. Nicht undenkbar, selbst WhatsApp aufs Abstellgleis zu schieben.

Doch einfach wird das nicht. Amazon ist nicht vertauenswürdiger als Facebook. Auch Amazon ist ein US-Konzern, der kein Pardon kennt. Alles wird plattgewalzt. Skrupel sind etwas für Schwächlinge. Keine guten Voraussetzungen, um einem solchen Unternehmen die eigene Kommunikation anzuvertrauen. Was Amazon zweifellos perfekt in seinen Messenger integrieren könnte, sind Bezahlfunktionen. Egal, ob aus so einer App heraus Games bezahlt, Tische reserviert oder Buchungen abgewickelt werden (was offensichtlich alles geplant ist): Die Zahlungsabwicklung würde Amazon locker hinbekommen. Selbst ein Geldtransfer per App wäre problemlos möglich. Der vor allem in Asien populäre Messenger Wechat kann das – und erfreut sich vor allem deswegen größter Beliebtheit.

Eine Art Standleitung für Amazon zu seinen Kunden

Amazon kann eine Menge User weltweit ansprechen und auf eigene Art „motivieren“, den Amazon-Messenger doch mal auszuprobieren. Denkbar zum Beispiel: Prime-Kunden bekommen Sonderangebote zuerst auf den Anytime-Messenger – und können dort natürlich auch direkt bestellen. Wer gerade gut gelaunt mit Freunden plaudert und ein Alarm-Angebot von Jeff Bezos bekommt, tippt vielleicht schneller als sonst auf „Bestellen“ – und teilt das Angebot womöglich noch mit Freunden. So etwas könnte tatsächlich funktionieren.

Anders als Mark Zuckerberg wird Amazon also die User nicht mit (fremder) Werbung überfrachten. Dafür aber ganz sicher mit eigener. Die Nutzerprofile werden noch schärfer. Der größte Onlineshop der Welt bekommt quasi eine Dauerleitung zu seinen Kunden. Für Jeff Bezos ist das garantiert ein Traum. Für mich ist es ein absoluter Albtraum. Brauche ich nicht. Will ich nicht.