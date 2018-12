Computerspiele werden zu schnell verramscht

Computer- und Videospiele sind zu billig. Ein neues Spiel vom Schlage eines “Battlefield V”, “Red Dead Redemption 2” oder “Fifa”, so ein richtiger Blockbuster eben, kostet 60 bis 70 Euro. Bitte nicht falsch verstehen: Das ist natürlich nicht wenig Geld. Aber was passiert, wenn wir uns das Spiel nicht am Erstverkaufstag kaufen oder in den ein, zwei Monaten nach der Veröffentlichung? Dann stehen die Chancen gut, dass der Preis des Spiels ganz tief in den Keller rauscht.

Jetzt ist gerade Weihnachtsshopping und die digitalen Verkaufsplattformen für Games sind mitten in ihren großen Sale-Aktionen. Nur zwei Beispiele: Im Playstation-Store gibt es “Assassin’s Creed Odyssey” drei Monate nach Erscheinen zum halben Preis, “Fallout 76” ist ebenso von 70 Euro auf 35 Euro reduziert. Das postapokalyptische Rollenspiel ist erst einen Monat alt. Wer hier direkt zur Veröffentlichung gekauft hat, hat ein ziemlich mieses Geschäft gemacht.

Ich finde es sehr Schade das #Fallout76 jetzt zum Schleuderpreis angeboten wird! Ich hab noch vor 3Tagen den preis von 69,99€ gezahlt. :/ @bethesda_de @XboxDACH #Fairgaming #BlackFriday2018 — Kevin (@DoubleDragonXXL) November 23, 2018



Dabei legen es die Publisher, also die Games-Verlage, darauf an, dass ihre Spiele so früh wie möglich gekauft werden, am besten schon vor Veröffentlichung als Vorbestellung. Sie locken mit zusätzlichen Spielinhalten, wer vor dem Release kauft, bekommt einen hübschen Hut für seine Spielfigur, darf ein paar Tage eher losspielen und so weiter. Hauptsache er kauft, bevor es kritische Testberichte gibt – oder gar einen Shitstorm wie ihn “Fallout 76” wegen schlechter Qualität erlebt hat. Denn ist ein Spiel erst auf dem Markt, verkauft es sich oft nur noch schleppend. Da kann erst ein ordentlicher Preisnachlass für neue Verkäufe sorgen.

Fallout 76: Preisverfall schon nach zehn Tagen

Doch die Frühkäufer, die sich selbst nicht zu Unrecht als besonders treue Kunden und Fans sehen, macht das stinksauer, wenn der Sale so früh kommt – bei “Fallout 76” zum ersten Mal und nach vielen negativen Besprechungen schon zehn Tage nach Veröffentlichung, beim Lara-Croft-Spiel “Shadow of the Tomb Raider” waren es vier Wochen. Manch einer fühlt sich schlichtweg betrogen, wenn er 30 Euro mehr ausgegeben hat für ein Spiel, das in den ersten Tagen womöglich noch fehlerhaft ist und das eine oder andere Update benötigt. Und dann hagelt es schlechte Bewertungen und wütende Kommentare, die kein Spieleentwickler wirklich lesen möchte. Denn ein Computerspiel zu entwickeln, ist teuer, schlechte User-Kritiken schaden den Verkäufen.

https://www.youtube.com/watch?v=JZrsYp6kCLw Video can’t be loaded: DevPlay – Was kosten unsere Spiele und woher bekommen wir das Geld dafür? (https://www.youtube.com/watch?v=JZrsYp6kCLw)

Die Entwickler von Black Forest Games, Piranha Bytes und Deck13 erklären, wie teuer die Spieleproduktion ist.

Die digitalen Stores für die Playstation, die XBox oder Steam für den PC haben es einfach gemacht, Games als Schnäppchen zu verkaufen oder gleich für ein paar wenige Euro zu verramschen. Der Druck ist zudem groß, in der unglaublichen Masse von Games irgendwie aufzufallen. Da helfen starke Rabatte. Auf lange Sicht erziehen sich die Spielehersteller aber ihre Kunden – und die rufen inzwischen zum Boykott auf und warnen vor Vorbestellungen und dem Kauf zum Release-Tag. Denn der erste Preissturz kommt bestimmt.