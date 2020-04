Corona-App: Südkorea ist kein gutes Beispiel

Dass es im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie und zur Erfassung unserer Kontaktdaten eine Smartphone-App geben wird, ist so gut wie sicher. Auch die Leopoldina schlägt in ihrer neuen Stellungnahme zum Coronavirus eine solche App vor. Mit deren Daten ließen sich der Verlauf besser vorhersagen und Infektionsherde genauer feststellen.

“Dabei sollte die Nutzung von freiwillig bereitgestellten GPS-Daten in Kombination mit Contact-Tracing, wie dies beispielsweise in Südkorea der Fall ist, möglich sein”, heißt es in der Stellungnahme. Tatsächlich dient Südkorea immer wieder als Beispiel für eine mögliche Tracing-App – auch hier in Digitalistan wurde es schon erwähnt.

Staatliche Überwachung wird in Südkorea akzeptiert

Das dürfte unter anderem an den vielen Ähnlichkeiten zu Deutschland liegen: Südkorea ist demokratisch, die Wirtschaft ähnlich strukturiert, es kommt zwar nicht auf gut 80 Millionen, aber noch immer auf gut 50 Millionen Einwohner. Und es ist ein Land, das die Infektionszahlen gut in den Griff bekommen hat, es gab dort keinen großen Lockdown.

Mit Big Data gegen Covid-19 – Angeklickt

Doch so oft Südkorea als Beispiel genannt wird, so sehr hinkt dieser Vergleich. Denn Südkorea ist im Gegensatz zu Deutschland ein komplett durch-digitalisiertes Land, in dem sich die Gesellschaft auf die staatliche Überwachung einlässt. Die Frage ist außerdem, wie freiwillig die Menschen die Coronavirus-Apps dort tatsächlich nutzen.

Jörg Schieb und ich sprechen in der neuen Ausgabe unseres Podcasts COSMO TECH mit Kathrin Erdmann, der ARD-Korrespondentin für Südkorea, zum Beispiel über die App für Menschen in Quarantäne: “Über GPS wird jede Bewegung kontrolliert”, erzählt Kathrin. “Man muss morgens und abends eintragen, ob man Fieber hat, ob man hustet. Macht man das nicht, ruft ein Beamter an und fragt, was los ist.”

Alles, was ihr über Corona-Apps wissen müsst – COSMO TECH

Menschen verfolgen die Infektionen, keine Computer

Wer infiziert ist, werde noch stärker verfolgt, und dabei spielt viel Handarbeit der Gesundheitsbehörden eine Rolle. Diese greifen auch auf Überwachungsvideos oder Bankdaten zurück, um Infizierte und deren Kontakte aufzuspüren.

Für Deutschland wäre das bei all den Diskussion um Datenschutz kaum vorstellbar. Dazu kommt, dass Südkorea viele Menschen auf das Coronavirus testet – auch ohne Symptome.

Vielleicht sollten wir uns von er Erwartungshaltung lösen, dass die Tracing-App, die auch wir bekommen werden, allein unsere Probleme lösen wird. Wie gut sie funktioniert, kommt auch immer auf das Drumherum an – und zwar das Drumherum in Deutschland, nicht das in Südkorea.