Corona-Warn-App: Es kommt auf uns selbst an

Zur Corona-Warn-App war mir zuletzt zu viel Meinung unterwegs. Menschen, die von Beginn an genau wussten, warum sie kein Erfolg wird. Menschen, die um jeden Preis eine App sehen wollten, koste es an Privatsphäre und Datenschutz-Einschränkungen, was es wolle. Und zu wenige Menschen, die etwas sparsamer mit ihren Erwartungen haushalten und die App als das sehen wollten, was sie ist: ein mögliches Werkzeug von vielen – und ob es funktioniert, kommt darauf an, wie wir dieses Werkzeug nutzen.

Am Tag nach der Veröffentlichung der Corona-Warn-App hat der IT-Sicherheitsforscher Merlin Chlosta ein Experiment gestartet: Er hat sich zusammen mit einem Kollegen aufs Fahrrad gesetzt und die Bochumer Innenstadt auf Bluetooth-Aktivitäten gescannt, speziell auf die der Corona-Warn-App, die eine spezielle Kennung aussendet. Das Ergebnis seht ihr in der folgenden Karte. Es zeigt, wie schnell sich die App tatsächlich verbreitet hat.

Thread: Erste Eindrücke zur Verbreitung der #CoronaWarnApp im Alltag. Heute sind @m33x und ich durch die Bochumer Innenstadt geradelt 🚲 um zu schauen, wie viele Leute die neue #CoronaWarnApp aktiv verwenden. Wir sind positiv überrascht (1/5) pic.twitter.com/qlBu42F7ts — Merlin Chlosta (@merlinchlosta) June 17, 2020

“Am Tag nach der Veröffentlichung haben wir im Schnitt neun Leute in unserer direkten Umgebung gesehen, die die App wirklich nutzen”, erzählt Chlosta, der an der Ruhr-Uni Bochum zur Sicherheit in mobilen Netzen forscht, in der neuen Ausgabe von COSMO TECH. Eine Woche später seien es schon 20 Menschen gewesen. “Wir sind positiv überrascht”, schreibt Chlosta bei Twitter. Es sei ein guter Start für die App.

Die Zahlen sind zwar mit Vorsicht zu genießen. Denn Chlosta hat nicht gezählt, wie viele Leute an beiden Tagen in der Stadt unterwegs waren. Weil die Corona-Warn-App immer wieder unterschiedliche Zahlencodes ihrer Nutzer sendet, wurden außerdem Nutzer doppelt gezählt. Trotzdem bestätigt das Experiment den Eindruck, dass sich die Corona-Warn-App tatsächlich verbreitet – und das muss sie, um überhaupt Wirkung zu zeigen.

Eine Woche Corona-Warn-App – und jetzt? – COSMO TECH

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts kommt die App mittlerweile auf rund 13 Millionen Downloads. Eine Woche nach der Veröffentlichung sind in den vergangenen beiden Tagen auch die ersten Datenpakete mit den Zahlencodes infizierter Nutzer übertragen worden. Nach Schätzungen eines SAP-Entwicklers dürfte es sich um einige Dutzend Infizierte handeln. Einzelne von ihnen haben auch Screenshots gepostet.

Das alles zeigt: Die Corona-Warn-App wird tatsächlich genutzt. Mehr als 15 Prozent der Menschen haben sie installiert – die Marke, ab der Forscher der Uni Oxford vermuten, dass sie auch Wirkung zeigen könnte. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir sie ernst nehmen. Dass wir uns in Quarantäne begeben und testen lassen, wenn sie Alarm schlägt. Dass wir eine Infektion melden, wenn wir positiv getestet wurden. Ob die Corona-Warn-App ein Erfolg wird, kommt nun also eher auf uns selbst an als auf die App.