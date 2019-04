COSMO TECH – ein Podcast für alles zwischen 0 und 1

Wenn ich vorstellen darf: COSMO TECH. Jörg Schieb und ich werden ab heute alle zwei Wochen den Themen der digitalen Welt auf den Grund gehen. Weil diese Welt zwischen Datenschutz und Hackerangriffen, zwischen künstlicher Intelligenz und Filterblasen, zwischen Facebook und Google so komplex geworden ist, so widersprüchlich und unsicher, widmen wir uns mit jeder Ausgabe einem Thema – immer eine Stunde lang.

Dass wir diesen Raum bekommen, um digitale Themen zu vertiefen, freut mich sehr – ich hatte zuletzt hier in Digitalistan ja noch darüber geschrieben, für wie schwierig ich es halte, dass in den vergangenen Jahren so viele Netzsendungen eingestellt wurden. Also werden wir die Zeit nutzen, die Themen ordentlich zu vertiefen, die Perspektiven zu wechseln und ab und zu auch die großen Techhypes auseinanderzunehmen.

Was wir jetzt schon wissen: Wir werden uns dabei regelmäßig streiten. Auch hier in Digitalistan wurde ja schon öfter klar, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Unser Anspruch dabei ist aber: nicht einfach eine Stunde lang im Studio zu sitzen und unsere Meinungen absondern – wir wollen das Radiohandwerk mitbringen und als Reporter auch rausgehen, Menschen treffen, die digitale Welt begreifbar machen.

COSMO TECH: Geschichten von 1001 Internet

Mit der ersten Ausgabe von COSMO TECH, die heute erschienen ist, weiten wir erst einmal den Blick aufs Netz. Vor allem Netzaktivisten und Menschen, die sich ein freies Internet wünschen, treibt nämlich seit Jahren eine große Angst um: dass das Internet, wie wir es kennen, eines Tages auseinanderbrechen könnte – in viele kleine nationale Netze. Das Problem dabei ist: Das passiert schon längst.

Wir schauen in dieser ersten Ausgabe nach China, wo das Netz gefühlt nur aus einer App besteht, nämlich WeChat. Wir blicken nach Russland, wo es Pläne gibt, das Netz vom weltweiten Internet abzukoppeln. Und besuchen Ostafrika, wo es Mobilfunknetze gibt, von denen wir hier in Deutschland zum Teil nur träumen können. Und wir lernen: Das eine Internet, von dem wir immer ausgehen, gibt es schon längst nicht mehr.

COSMO TECH bekommt ihr bei COSMO, über iTunes und die ARD Audiothek. Jörg und ich freuen uns über euer Feedback, per E-Mail an cosmotech@wdr.de – oder über alle anderen Kanäle, in denen ihr COSMO und uns so findet. Viel Spaß beim Hören!