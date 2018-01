CPU-Probleme: Wie die Branche uns Kunden verhöhnt

Aufklärung sieht anders aus: Mittlerweile wissen die Großen der Branche seit gut zwei Wochen von den dramatischen Sicherheitsproblemen, die in gängigen Prozessoren stecken. Und das nicht nur in einzelnen Chips, sondern in fast allem. Wir sind alle betroffen, mehr oder weniger. Ob mehr oder weniger, das bekommen wir allerdings nicht erklärt. Es gibt kaum nützliche Hilfen von den Herstellern.

Praktisch keine Informationen

Wir können nicht nachschauen, ob wir mit einem bestimmten Gerät und einer bestimmten Version des Betriebssystems betroffen sind – und was wir tun müssen. Microsoft, Apple und Co. bemühen sich zwar und bringen Updates ihrer Betriebssysteme heraus – wie Apple diese Woche mit einem neuen iOS -, allerdings erfahren wir nicht, was konkret damit erledigt wird. Apple teilt lediglich mit, dass die meisten Schwierigkeiten mit Spectre und Meltdown damit beseitigt sind. Die meisten – nicht alle.

Und Intel? Immerhin Branchenprimus und damit einer der Hauptverantwortlichen des Skandals. Auf der deutschen Homepage gibt es einen Hinweis, man habe „erhebliche Fortschritte bei der Implementierung von Updates gemacht“. Klickt man auf den Hinweis, gibt es eine technische Dokumentation – in Englisch. Behandelt man so seine Kunden? Es ist eher eine Form von Verachtung als Wertschätzung und Demut. Unfassbar.

Man sollte sie aus dem Dorf jagen

Wir erfahren weder, was wir genau machen müssen, noch, was nach einem Update passiert. Wie sicher sind wir danach wirklich? Sind alle Probleme beseitigt oder nur bestimmte? Um wieviel werden unsere Geräte und Rechner langsamer, wenn wir uns – qua Update – gegen Spectre und Meltdown wehren? Auf Servern soll die Leistungseinbuße durchaus bis zu 10% betragen. Auf Systemen mit SSD-Laufwerken (also Speicher-Festplatten) sogar noch mehr. Das ist keine Kleinigkeit, sondern ein Desaster.

Ich finde: Praktisch niemand aus der Branche bekleckert sich gerade mit Ruhm. Microsoft reagiert meiner Ansicht nach noch am souveränsten – dabei hat Microsoft das Problem nicht zu verantworten. Apple als Hardwareverkäufer schon. Und Intel, AMD und ARM erst recht. Sie haben den Super-Gau zu verantworten – und es ist ihnen nicht mal peinlich. Man müsste sie eigentlich aus dem Dorf jagen.