Darf man das noch sagen: White Hat und Black Hat?

Die aktuelle Debatte über Diskriminierung und Rassismus reicht bis in die IT-Technologie. Auch hier gibt es Begriffe, an denen sich manche stören – oder die zumindest diskussionswürdig sein könnten.

Googles Sicherheitschef für Android David Kleidermacher hat gerade erst seinen Auftritt bei der bedeutenden Securitykonferenz “Black Hat” abgesagt. Seine Begründung auf Twitter: “Black Hat” wirke auf ihn diskriminierend.

Black hat and white hat are terms that need to change. This has nothing to do with their original meaning, and it’s not about race alone – we also need sensible gender-neutral changes like PITM vs. MITM.

— David Kleidermacher (@DaveKSecure) July 3, 2020