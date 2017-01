Das Internet ist nur ein Hype – und Facebook wird sterben!

Matthias Horx nennt sich selbst Trend- und Zukunftsforscher. Dabei bewertet er nicht einmal die Gegenwart richtig. „Der Trend Digitalisierung wird überschätzt“, sagt er im Interview mit der dpa, das ihr unter anderem im Fachmagazin Werben & Verkaufen findet. „Eigentlich ist Digitalisierung ein alter Hut“, sagt Horx. „Computer und Rationalisierung verändern seit zwanzig, dreißig Jahren die Arbeitswelt.“

Ich habe einen kurzen Moment darüber nachgedacht, ob ich lachen oder weinen soll. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich darüber bloggen oder einem solchen Unsinn lieber keine Aufmerksamkeit schenken soll. Dann habe ich Horx‘ gegoogelt und gesehen, wie viele Schlagzeilen über die Digitalisierung mittlerweile auf sein Konto gehen.

„Der Trend Digitalisierung wird überschätzt.“ Allein dieser Satz. Wie dieses „Das Internet ist nur ein Hype“, das man sich manchmal als Witz zuwirft, weil schon wieder irgendwer nicht daran glaubt, dass auch ihn die Digitalisierung einholen wird. Allein der Begriff „Trend“. Als gehe es hier um den Hype-Zyklus, und in ein paar Jahren gehe es schon wieder vorbei. Allein der Gedanke, man könne etwas „überschätzen“, das die Welt zurzeit so sehr verändert wie zuvor nur der Buchdruck oder die Industrialisierung.

Vielleicht liegt es daran, dass Horx die Digitalisierung im Interview ausschließlich als etwas Technisches betrachtet. Es ihm nur um Computer und Rationalisierung geht. Dabei hat die Digitalisierung längst auch unsere Gesellschaft tiefgreifend verändert. Sonst wären Hasskommentare, Fakenews und die Auswirkungen auf unsere Demokratie durch Facebook kein Thema. Sonst würden wir anders kommunizieren als per E-Mail, WhatsApp-Sprachnachrichten und Emojis. Sonst wäre unser Beziehungs- und Sexleben ein anderes als das, was Tinder und andere daraus gemacht haben.

Aber so ist das: Steile Thesen schaffen es in die Schlagzeilen. Dazu gehört auch Horx‘ Prognose, in fünf bis sechs Jahren werde kein Mensch mehr von Facebook reden. Eine Prognose, die er vor gut sechs Jahren gestellt hat. „Soziale Netzwerke sind heute schon weit über ihren Hype hinaus“, sagte Horx 2010 – und schoss im Anschluss gegen seine Kritiker, schob die Schuld auf verkürzte Zitate, auf Zuspitzung und fehlende Differenzierung. Wie auch immer: Facebook ist nach wie vor quicklebendig.

Gerade zur Zukunft von Facebook sorgt nicht nur Matthias Horx für Schlagzeilen. In schöner Regelmäßigkeit machen dazu Untergangsprophezeiungen die Runde. Im Jahr 2013 hieß es bei der BILD, „Facebook laufen die Nutzer weg“ – und Tumblr sei das neue Facebook. Damals hatte Facebook 1,1 Milliarden aktive Nutzer weltweit, heute sind es über 1,7 Milliarden – und schon damals war die Annahme Quatsch, das soziale Netzwerk werde bald sterben. Trotzdem hieß es später immer wieder, Facebook gehe unter, zum Beispiel weil junge Nutzer weglaufen. Auch das: mit Vorsicht zu betrachten.

Den Vogel abgeschossen hat eine Studie aus dem Jahr 2014, für die Wissenschaftler der Princeton University die Nutzerentwicklung bei Facebook mit der Entwicklung von Infektionskrankheiten verglichen – und prognostizierten: „In den kommenden Jahren wird Facebook einen rapiden Abfall seiner Nutzerzahlen erleben und dabei bis zu 80 Prozent seines Nutzerstamms zwischen den Jahren 2015 und 2017 einbüßen.“ Seit dieser Studie hat Facebook eine halbe Milliarde aktive Nutzer dazugewonnen.

Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Vielleicht sollten wir das für die dazugehörigen Berichte in Zukunft beachten.