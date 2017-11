Das iPhone X zerbröselt … ein Streitgespräch

Jörg: Mit Anschaffungspreisen von bis zu 1.319 EUR ist das neue iPhone X das mit Abstand teuerste iPhone aller Zeiten. Wie blöd, dass es leichter zu Bruch geht als die Vorgänger. Das haben nicht nur die üblichen Ich-schmeiß-das-Luxushandy-mal-auf-den-Boden-Tester herausgefunden, sondern auch die über jeden Zweifel erhabenen Tester der Stiftung Warentest. Die Stiftung spricht vom „zerbrechlichsten iPhone aller Zeiten“. Warum? Weil nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Rückseite des iPhone X aus Glas besteht. Bei einem Sturz geht das ganz leicht kaputt. Vor allem auf der Rückseite. Kostet dann schnell 500 EUR und mehr an Reparatur. Ist doch ein Skandal.

Vorsicht – zerbrechlich: Das neue iPhone X zerbricht leichter als jedes andere Smartphone

Drahtlos aufladen – und deswegen leichter zerstörbar?

Dennis: Das kann ärgerlich sein, wenn es kracht. Aber ein Skandal? Nein. Die Rückseite des iPhone X ist aus gutem Grund aus Glas. Nicht, damit es besser aussieht – darüber kann man sich streiten. Erstens liegt eine Rückseite aus Glas rutschfester in der Hand, als es bei den bisherigen Gehäusen der Fall war. Zweitens argumentiert Apple, dass es ein besseres drahtloses Laden ermöglichst. Das ist doch was: AirPods und iPhone X auf die Ladematte werfen – und, booom, schon werden die Geräte geladen. Ohne Stöpseln und Kabeln.

Jörg: Im Ernst? Das begeistert Dich? Die Idee ist ja auch wunderbar. Hat sich bei anderen Modellen durchaus schon bewährt. Doch wenn es Apple so wichtig wäre, das mit dem drahtlosen Aufladen, warum gibt es dann zwar Ladestationen von Ikea – aber nicht von Apple? Das ist doch wohl ein Witz: Qi-Ladetechnik einführen – aber keine eigene Ladestation im Angebot. So richtig ernst scheint es Apple doch nicht wirklich zu meinen, sonst gäbe es vom Start weg eine Qi-Ladestation mit Apple-Logo.

Dennis: Apple kommt ja noch mit einer eigenen Ladestation – und es gibt jetzt schon diverse Anbieter. Sonst beschweren sich immer alle, dass Apple uns Nutzer in sein Ökosystem zwingt, und jetzt soll es ein Problem sein, dass Apple mit Qi einen Standard unterstützt, aber noch keine eigene Ladematte im Angebot hat? Und abgesehen davon: Ich nehme es gerne in Kauf, mit meinem Smartphone etwas vorsichtiger sein zu müssen, wenn ich das Gerät dafür drahtlos aufladen kann. Ich gehe mit meinen Smartphones sowieso sehr sorgsam um, die fallen nicht runter – schließlich kosten sie viel Geld und sind meine wichtigsten Begleiter im Alltag. Ohne Schutzhülle geht da schon einmal gar nichts.

Eine Schutzhülle ist Pflicht

Jörg: Das stimmt: Eine Schutzhülle ist mehr denn je Pflicht. Hätte Apple da nicht gleich serienmäßig eine beilegen oder mehrere zur Auswahl stellen können? So wie zumindest für kurze Zeit die Adapter, als die Kopfhörerbuchse weggelassen wurde? Ich finde: Wenn Apple sich schon für Glas für die Rückseite entscheidet, das nun mal leichter bricht als anderes Material, dann muss auch für ein Maximum an Schutz gesorgt werden. Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein, wie viele Tests bereits zeigen. Die neuen iPhone-Modelle sind zerbrechlicher denn je. Man muss fast den Eindruck haben, das Zusatzgeschäft sei willkommen – denn die Reparaturkosten für iPhone 8 und iPhone X liegen in preislichen Regionen, da kaufen andere neue Smartphones für. Apple scheint sich zu freuen auf möglichst viele Schäden.

Dennis: Das kann man so sehen. Man kann aber auch sagen: Reparaturen waren bei Apple noch nie günstig, denn dafür muss sauber und vorsichtig gearbeitet werden – schließlich sprechen wir über Geräte, die so verbaut sind, dass ein einfacher Schraubenzieher für eine Reparatur schon lange nicht mehr reicht. Wer 1.300 EUR für ein Smartphone ausgibt, kann eben nicht damit rechnen, dass eine Reparatur für 50 EUR zu haben ist. Und sollte lieber noch ein paar Euro mehr für eine hochwertige Schutzhülle hinblättern. Wer dann noch gut aufpasst, dem sollte nichts passieren. Mir scheint die Diskussion über die Rückseite aus Glas etwas aufgebauscht – und wir kennen sie von jeder einzelnen neuen iPhone-Generation: erst Antennagate, dann Bendgate, jetzt Glasgate. Skandalwellen gehören dazu, es geht mit Apple und dem iPhone ja auch um einen Konzern und ein Produkt, die extrem polarisieren. Die Gemüter werden sich schon wieder abkühlen.

Jörg: Aber Apple könnte seine Geräte doch wenigstens so konzipieren, dass man nicht gezwungen ist, bei Apple zu reparieren, sondern auch bei Drittanbietern reparieren lassen könnte. Doch das verhindert Apple mit seiner eigenwilligen Bauart. Es ist praktisch unmöglich, ein defektes Teil in einer günstigen Werkstatt reparieren zu lassen.

Dennis: Das stimmt. Apple setzt auf Qualität und überlässt in der Produktionskette nichts dem Zufall – und das gilt auch für den Fall, dass eine Werkstatt nötig ist. Lass uns doch einmal sehen, lieber Jörg, ob wirklich so viele iPhones zerbrechen, wie Kritiker und Skeptiker gerade befürchten. Ich denke, es wird sich im Rahmen halten. Du wirst sehen.