Das Ministerium für Wahrheit informiert: Fakenews sind verboten!

Michael Born lebt seit bald 15 Jahren in Griechenland. Sein Haus auf der Insel Symi war schon 1996 im Bau. Da kam ihm ein Urteil des Landgerichts Koblenz dazwischen: vier Jahre Haft, unter anderem wegen Betrugs, Urkundenfälschung, Volksverhetzung. Born hatte dem Fernsehen frei erfundene Dokumentationen verkauft, die zum Beispiel bei stern TV, bei SPIEGEL TV und im WDR-Politmagazin ZAK liefen.

Premiere der erlogenen Geschichten war ein Beitrag, in dem Born 1991 vermeintliche Plünderer zeigte, die unbewohnte Häuser in den neuen Bundesländern ausräumten. In einem anderen Film waren Kinder zu sehen, die angeblich als Kindersklaven Teppiche für IKEA knüpften. Für einen weiteren Beitrag lockte Born Freunde vor die Kamera, um eine mutmaßliche Bücherverbrennung des Ku-Klux-Klans in der Eifel festzuhalten.

Heute würden wir solche Inhalte im Netz wohl als Fakenews bezeichnen – hergestellt, um Geld damit zu verdienen, Aufmerksamkeit zu erzielen oder die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Propaganda also. Fakenews hätten, so heißt es, dazu beigetragen, dass Donald Trump in diesem Monat neuer Präsident der USA wird. Viele Inhalte, die unter Fakenews fallen, spielen Rechtspopulisten in die Hände. Diese Entwicklungen vor Auge wächst die Angst in der Politik, dass sich das Phänomen in einem Dreivierteljahr auch auf die Bundestagswahl auswirken könnte – also müssen Lösungen her.

Vor einem Jahr, als die Bezeichnung „Fakenews“ noch nicht in der Diskussion war, habe ich als Lösung für das Phänomen hier in Digitalistan einen Begriff ins Spiel gebracht, den ich heute für ungeschickt halte: den der „Anti-Fake-Behörde“. Schon im Artikel schrieb ich: „‚Agentur‘, ‚Verein‘, ‚Institut‘ oder ‚Zentrum‘ täten es genauso – es gilt: je staatsferner und unabhängiger, desto besser.“ Beispiele dafür gibt es bereits: mimikama oder Snopes – freie Anbieter, die sich das Faktenprüfen zur Mission gemacht haben.

Staatsfern? Unabhängig? Was wir zurzeit aus der Politik hören, lässt für dieses Jahr die Alarmglocken schrillen – denn es geht nun tatsächlich um eine Anti-Fake-Behörde. Der tatsächliche Einfluss von Fakenews ist noch nicht einmal anständig untersucht, da wünscht sich CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière für eine „Intensivierung der politischen Bildungsarbeit“ ein „Abwehrzentrum gegen Desinformation“. Da drängt sich der Gedanke ans „Ministerium für Wahrheit“ aus Orwells „1984“ schon fast auf.

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der zur Bundestagswahl 2017 für die SPD nach Berlin wechselt, fordert im Interview der Funke-Mediengruppe sogar eine europäische Regelung: ein EU-weites Verbot von Falschmeldungen. Soziale Netzwerke sollten aus Schulz‘ Sicht dazu verpflichtet werden, entsprechende Beiträge zu kennzeichnen oder zu löschen: „‚Fakenews‘ sollten für Unternehmen wie Facebook richtig teuer werden, wenn sie die Verbreitung nicht verhindern.“ Mit Zensur habe das nichts zu tun.

Per Gesetz gegen Fakenews und Hasskommentare – die tagesschau über die Pläne der Großen Koalition und die Kritik von Netzexperten.

Die Große Koalition will ebenfalls mit einem Gesetz gegen Falschnachrichten vorgehen: Marktbeherrschende Plattformen (sprich: Facebook) sollen dazu verpflichtet werden, eine Rechtsschutzstelle einzurichten, an die sich Opfer von Fakenews wenden können. Das weitere Verfahren laut SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann: „Wenn Facebook nach entsprechender Prüfung die betroffene Meldung nicht unverzüglich binnen 24 Stunden löscht, muss Facebook mit empfindlichen Bußgeldern bis zu 500.000 Euro rechnen.“ Unionsfraktionschef Volker Kauder fügt hinzu, die Betroffenen müssten einen Anspruch auf Auskunft darüber bekommen, „von wem die Hetzreden stammen“.

Fakenews stellen tatsächlich ein ernsthaftes Problem dar. Welche Wucht sie annehmen können, zeigt der Fall Lisa, der zu Protesten von Russlanddeutschen und diplomatischen Verstimmungen zwischen Berlin und Moskau führte. Dass neben den vielen Ideen in der öffentlichen Diskussion und den konkreten Maßnahmen von Facebook auch die Politik nach Lösungen sucht, ist nachvollziehbar – schließlich sind Politiker oft selbst betroffen, zum Beispiel im Fall des erfundenen Zitates der Grünen-Politikerin Renate Künast.

Die Geschwindigkeit, in der die Politik aber nun Maßnahmen gegen Fakenews auf den Weg bringen möchte, ist bemerkenswert. Schließlich gibt es nur wenige konkrete Belege dafür, welchen Einfluss Fakenews tatsächlich haben – von empirischen Daten dazu ganz zu schweigen. Trotzdem ruft die Politik nach Maßnahmen, die an die Meinungsfreiheit gehen, die äußerst schwierige Haftungsfragen nach sich ziehen und durch die sich die Deutungshoheit in Richtung der Politik verschiebt. Geht es da im Wahljahr tatsächlich nur um Wahrheit? Oder auch um die Sorge vor einem Machtverlust?

Wer entscheidet, was Fakenews sind? Darüber geben die Ideen und Pläne der Politiker keine Auskunft – zumal wir es selten mit waschechten Fakenews zu tun haben, sondern Vereinfachungen, Tatsachenverdrehungen und fehlender Kontext vermutlich das noch viel größere Problem sind. Soll das schon strafbar sein? Und wo ziehen wir da die Linie? Wie hoch müsste der Prozentsatz an Wahrheit in einem Artikel sein, damit dessen Autor gerade so eben straffrei bleibt? Und wie misst man diesen Prozentsatz an Wahrheit?

Was ist mit Informationen, die sich erst später als Lügen oder erst später als Wahrheiten herausstellen? Worunter fällt Satire? Worunter Ironie? Wie soll es technisch möglich sein, einen Inhalt in jedem Fall bis zum Urheber zu verfolgen? Wer haftet, wenn man gar keinen Urheber findet? Facebook als Plattformbetreiber? Oder auch die Nutzer, die Fakenews oft einfach unbedarft teilen? Wie viel Unbedarftheit darf im Spiel sein, um sich mit der Verbreitung von Fakenews nicht strafbar zu machen? Und werden Politiker nach Falschbehauptungen in Talkshows dann auch direkt festgenommen?

Als der Fernsehfälscher Michael Born 1996 ins Gefängnis musste, hatte das Netz noch kein Fakenews-Problem. Gesetze dafür, ihn zu verurteilen, gab es trotzdem. Der Mann, der nach dem Anschlag am Breitscheidplatz die Falschmeldung verbreitete, in Berlin plane eine Terrorzelle Anschläge auf Einkaufszentren, wurde von der Polizei geschnappt und muss sich vermutlich wegen Störung des öffentlichen Friedens und Androhung von Straftaten vor Gericht verantworten. Und Renate Künast hat die Möglichkeit der Strafanzeige genutzt.

„What the fake – Was hilft gegen Propagandalügen?“ – darüber spricht Nadine Kreutzer bei FluxFM mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft.

Es gibt vieles, was wir brauchen: eine Justiz, die es schafft, bestehende Gesetze auch online durchzusetzen. Gut ausgestattete Medien und unabhängige Stellen zur Faktenprüfung. Soziale Medien, die ihre gesellschaftliche Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Medienkompetente Nutzer, die sich grundsätzlich die Frage nach Absender und Glaubwürdigkeit stellen. All das brauchen wir.

Was wir nicht brauchen: neue Gesetze. Gerade im Jahr der Bundestagswahl sollten wir vorsichtig mit Schnellschüssen sein, die dazu führen, dass der Staat sich in etwas einmischt, das ihn eigentlich nichts angeht: die Frage nach der Wahrheit.