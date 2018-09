Das neue iPhone: ist ein Computer – kostet jetzt auch so viel wie ein Computer

Zum traditionellen Termin im September hat Apple die neue Generation seines Smartphone-Flaggschiffs vorgestellt. Das Gerät hört auf den Namen iPhone Xs und ist eine Fortentwicklung des bisherigen iPhone X. Das heißt: Außen bleibt alles gleich, unter der Haube verspricht Apple mehr Pixel, eine höhere Geschwindigkeit, einen besseren Prozessor und schönere Fotos.

Die interessanteste Neuerung: Das iPhone Xs ist Dual-SIM-fähig, lässt sich also mit einer zweiten Telefonnummer nutzen. Es wird außerdem ein etwas größeres iPhone Xs Max geben – mit 6,5- statt 5,8-Zoll-Bildschirm. Und mit dem iPhone Xr wird es ab Oktober eine preiswertere Variante geben, die 849 Euro oder mehr kosten wird – je nach eingebautem Speicherplatz.

Womit wir bei den Preisen wären, denn mit denen hat Apple endgültig die 1.000-Euro-Schallmauer durchbrochen. Das kleinste iPhone Xs kostet 1.149 Euro. Die teuerste Version des iPhone Xs Max mit 512 GB Speicherplatz (wer auch immer zurzeit so viel braucht) bringt es auf ganze 1.649 Euro.

https://vimeo.com/279220713 Video can’t be loaded: Zehn Jahre App-Store von Apple (https://vimeo.com/279220713)

Es ist interessant, wie gleichgültig und achselzuckend diese Preise nun die Runde machen – auch in der Berichterstattung. Noch vor ein paar Jahren hätte man Smartphone-Hersteller ausgelacht, die solche Preise verlangen.

Wir leben aber in einer Welt, in der Menschen immer weniger am großen Rechner arbeiten. Die Zahl meiner Bekannten zum Beispiel wächst, die mir sagen, dass sie einen Desktop-Computer oder ein Notebook kaum noch brauchen, weil sie alle Dinge per Smartphone oder Tablet erledigen.

Den Computer haben wir mittlerweile also in der Hosentasche. Dort ist mit Kamera, GPS-Sensor, NFC-Chip und all dem anderen Pipapo sogar “mehr Technik” an Bord. Und viele Menschen sind offenbar bereit, dafür auch so viel Geld auszugeben wie für einen “richtigen Computer”.

Vielleicht müssen wir aus dieser Perspektive auch auf die Updatezyklen der großen Smartphone-Hersteller blicken. Sie stellen noch immer Jahr für Jahr neue Geräte vor, ausgerichtet an den Vertragszeiten der Mobilfunkanbieter. Die Zeit der großen Techniksprünge aber ist vorbei, es sind heute eher die Details, die sich ändern – so wie auch beim “richtigen Computer”.

Wer sich jedes Jahr ein neues Smartphone zulegt, ist praktisch selbst schuld. Bei den Preisen, die Apple und Co. mittlerweile aufrufen, erst recht.