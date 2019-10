Das sind die wichtigsten Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2019

“Facebook laufen die Nutzer weg.” “Drölfzig Prozent der Deutschen hören Podcasts!” “Vergesst Instagram! TikTok ist das neue Ding!” Wie viel ist eigentlich an diesen Schlagzeilen dran, die das ganze Jahr über die Runde machen? Wenn man es zuverlässig wissen möchte, schaut man in die ARD/ZDF-Onlinestudie. Heute ist die neue Ausgabe erschienen, und das hier sind ein paar der wichtigsten Ergebnisse:

Erstens: Es gibt in den Zahlen keine großen Sprünge mehr. Rund 90 Prozent der Deutschen nutzen das Internet – so wie im vergangenen Jahr. Da scheint es nicht mehr viel Luft nach oben zu geben. Die tägliche Nutzung steigt zwar leicht: 71 Prozent der Befragten waren an einem normalen Tag online. Sie haben das Internet aber kürzer genutzt: 182 Minuten lang – im vergangenen Jahr waren es noch 196 Minuten.

Zweitens: Nur jeder Zehnte hat die “Wanze im Wohnzimmer”. Smartspeaker sind ein großes Thema in der Debatte, und tatsächlich hat jeder dritte Deutsche auch schon einmal Sprachassistenten genutzt. Die meisten Menschen tun das aber übers Smartphone und nutzen in den meisten Fällen den Siri-Sprachassisten auf dem iPhone. Einen smarten Lautsprecher besitzen nur zehn Prozent der Deutschen.

Drittens: Facebook ist weiter die Nummer eins. 76 Prozent der Deutschen nutzen täglich WhatsApp. Unter den klassischen Netzwerken ist Facebook aber nach wie vor ganz vorne: 21 Prozent der Befragten nutzen es täglich. Instagram kommt auf 13 Prozent, zeigt aber das stärkste Wachstum. Snapchat, Twitter oder TikTok folgen mit weitem Abstand. TikTok erreicht täglich 5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen.

Viertens: Die Leute nutzen das Netz länger zum Hören. Im vergangenen Jahr haben die Deutschen das Internet im Schnitt 25 Minuten am Tag genutzt, um Dinge zu hören, und 30 Minuten, um Dinge zu lesen. Dieses Jahr hören sie 38 Minuten am Tag – lesen aber nur 28 Minuten. Audios erleben also einen Aufschwung. Trotzdem sind Podcasts noch lange kein Massenphänomen. 20 Prozent hören sie monatlich, 3 Prozent täglich.

Digital Natives und Digital Immigrants – über die Unterschiede in der Internetnutzung

Für die ARD/ZDF-Onlinestudie hat das Institut “Kantar” im Frühjahr insgesamt 2.000 deutschsprachige Personen ab 14 Jahren befragt. Wenn ihr euch genauer durch die Zahlen wühlen möchtet, könnt ihr das auf der Website der ARD/ZDF-Onlinestudie tun.