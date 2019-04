Der Deutsche Computerspielpreis nimmt Spieler nicht ernst

Ich habe mir den Deutschen Computerspielpreis angesehen. Damit ihr das nicht machen müsst. Ihr könntet den drei Stunden langen Stream vom DCP 2019 auf Youtube nachgucken. Aber spart euch Zeit und Nerven und macht das nicht. Denn der Deutsche Computerspielpreis war in dieser Ausgabe eine peinliche Veranstaltung: Er hat die Preisträger nicht ernst genommen.

Der @DerDCP ist auf dem Weg zu einem der großen deutschen Kulturpreise, hatte ich noch gestern vollmundig behauptet. Die Moderatorin des heutigen Abends hat ihn leider deutlich zurückgeworfen. @gameswirtschaft @game_verband @DoroBaer — Olaf Zimmermann (@olaf_zimmermann) April 9, 2019

Natürlich kann man eine Preisverleihung ironisch moderieren. Doch die Moderatorin Ina Müller nahm jedes abgedroschene Klischee mit. Die dicken Kellerkinder, die sich von Energy-Drinks ernähren, lassen grüßen. Studenten, die mit dem Preisgeld ein Unternehmen gründen und ihr Spiel realisieren können, feierte sie mit den Worten: “Liebe Eltern, hättet ihr gedacht, dass die Jungs mit so einem Scheiß mal Geld verdienen?”

Das war eine bittere Pille für alle Nominierten: Wer den Deutschen Computerspielpreis als Instrument der Kulturförderung verstehen möchte, sollte die ausgezeichneten Werke ernst nehmen. Oder wenigstens ein gewisses Grundinteresse zeigen. Oder zumindest keine Gags auf Kosten ihrer Schöpfer machen.

Das Preisgeld beim #derDCP19 gibt es nicht für die Spiele, sondern für die öffentliche Demütigung. — Shelly ▲ AMAZE (@shellyalon) April 9, 2019

Denn darum ging es: Kultur- und Wirtschaftsförderung. Der Deutsche Computerspielpreis ist noch immer das einzige Förderinstrument für digitale Spiele auf Bundesebene. Das macht ihn für die Branche so wichtig. Auch wenn viele Spieler beim Blick auf die Liste verständnislos mit den Köpfen schütteln: Denn wirklich große, namhafte Titel sind dort nicht zu finden.

“Trüberbrook” ist das beste Spiel

Das Adventure “Trüberbrook” hat mit seiner Modellbau-Optik den Preis fürs beste deutsche Spiel und die beste Inszenierung bekommen. Das Adventure “State of Mind” ist bestes Serious Game, das Adventure “Unforeseen Incidents” bestes Jugendspiel. Adventure-Games, in denen es ums Lösen von Rätseln und eine interessante Story geht, funktionieren beim DCP. Gegen aufwändig gemachte Blockbuster wie “God of War” oder “Red Dead Redemption 2” sehen diese Spiele aber ganz alt aus.

https://www.youtube.com/watch?v=ul4aNkzU9aw Video can’t be loaded: Deutscher Computerspielpreis 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=ul4aNkzU9aw)

Drei Stunden Computerspielpreis im Stream.

2018 hat Deutschland, der weltweit fünftgrößte Markt für digitale Spiele, keine Vorzeigeprojekte auf internationalem Niveau hervorgebracht. Aber allein der Blick auf die Nominierten der Nachwuchspreise zeigt, dass es auch in Deutschland einen riesigen Pool von kreativen Ideen gibt. Die Branche wartet auf den versprochenen Fördertopf der Bundesregierung in Höhe von 50 Millionen Euro, damit sie zeigen kann, was wirklich in ihr steckt. Die Spieleentwickler haben diese Chance verdient. Und sie haben eine Preisverleihung verdient, die ihre Arbeit respektiert.