Der vereinte Messenger – geht der Schuss für Facebook nach hinten los?

Die Messenger von Facebook, WhatsApp und Instagram sollen eins werden – der Plan hat in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. Was vor allem daran liegt, dass er die Plattformen tiefgreifend verändern könnte und dass Facebook wieder einmal mit der Sorge um unsere Daten spielt. Doch eine Frage ging in der Diskussion unter: ob der Schuss für Facebook nicht auch nach hinten losgehen könnte.

Das Kalkül ist klar: Mit der Möglichkeit, über Facebook, WhatsApp und Instagram miteinander in Kontakt zu treten, würde das Ökosystem Facebook weiter gestärkt. Den Nutzern würde es noch einmal schwerer fallen, einer der Apps den Rücken zu kehren. Und einmal vereint, wären sämtliche Versuche der Politik (die vermutlich zu spät kommen wird), Facebook seine Töchter WhatsApp und Instagram wieder zu entreißen, eine gefühlt unlösbare Aufgabe.

Wenn es nun aber technisch möglich ist, Facebook, WhatsApp und Instagram eine gemeinsame Messenger-Infrastruktur zu verpassen, dann liegt vor allem eine Frage auf der Hand: Warum nimmt man sich nicht einfach diese Infrastruktur – und öffnet die Schnittstellen auch für andere Messenger wie Threema, Telegram oder Signal?

“Facebook übertreibt endgültig”: Brigitte Baetz fordert in WDR 5 Politikum, den Konzern zu zerschlagen.

Unter dem Stichwort “Interoperabilität” gibt es dazu seit Jahren Forderungen aus der Politik – und tatsächlich wird man hier hellhörig. Bundesjustizministerin Katharina Barley hat sich zu dieser Frage gegenüber Politico recht deutlich geäußert: “Was Facebook plant, aus der Idee der Interoperabilität eine Farce zu machen.” Das Konzept müsse stattdessen darin bestehen, “dass zum Beispiel Benutzer von kleineren und sichereren Messengern Nachrichten an WhatsApp-Nutzer schicken können”.

Auch das würde Herausforderungen mit sich bringen: Wie zum Beispiel soll man bei einer durchgängigen Interoperabilität verhindern, dass Facebook auch an Metadaten von Nutzern kommt, die sich durch die Nutzung freier Messenger dem Ökosystem Facebook eigentlich entziehen wollten? Wer genau soll eine gemeinsame Infrastruktur entwickeln? Wäre das überhaupt möglich, wenn Facebook mit einer eigenen Infrastruktur einmal Fakten geschaffen hat?

Der vereinte Messenger dürfte eins der ambitioniertesten Projekte sein, das Facebook in Angriff genommen hat. Nach all den Diskussionen, die wir seit Jahren über die Macht des Konzerns führen, wird die Politik den Konzern wohl auch nicht so einfach machen lassen. Im Idealfall kommen wir damit auch in der Diskussion um eine tatsächliche Kompatibilität zwischen verschiedenen Plattformen weiter.