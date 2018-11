Die Cebit wird eingestellt – ein bitterer Tag für das digitale Deutschland

Dieser Tag ist ein harter für Nostalgiker, ein trauriger für die Deutsche Messe Hannover und ein bitterer für das digitale Deutschland: Die Cebit wird eingestellt. Sie findet schon 2019 nicht mehr statt. Damit gehen mehr als 30 Jahre Messegeschichte zu Ende. Bill Gates hat hier Windows 95 vorgestellt. Auf der Cebit gab es die ersten MP3-Player zu sehen. Nokia brachte seine Handys mit nach Hannover. Zur Jahrtausendwende kamen über 800.000 Besucher aufs Messegelände.

Die Cebit war in die Jahre gekommen, keine Frage. Zur letzten Ausgabe in diesem Sommer schrieb ich hier in Digitalistan, dass sie mir in den vergangenen Jahren immer ein wenig wie der Geburtstag der Großtante vorkam: Eigentlich hatte man keine Lust mehr auf die Cebit, aber irgendwie war sie ja auch immer da, und so ganz ohne kann man sich das Jahr eben auch nicht vorstellen.

Der Neustart als Digitalevent in 2018 mit einem leichten Hauch von Festival konnte sich tatsächlich sehen lassen.

Doch der Deutschen Messe in Hannover fehlt nun der lange Atem: “Die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität unseres Unternehmens lässt leider keinen anderen Schritt zu”, heißt es laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung in einer Hausmitteilung. Für das nächste Jahr habe es zuletzt deutlich weniger Buchungen gegeben – eine Cebit 2019 würde “massiv in den Verlustbereich abdriften”, heißt es vom Messevorstand.

Tatsächlich liegt die Frage auf der Hand, wie sehr es eine Cebit überhaupt noch braucht – denn IT ist nicht mehr nur IT. Wer es auf Unterhaltungselektronik absieht, besucht die CES oder die IFA. Wer wissen möchte, was die mobile Welt bereithält, reist zum Mobile World Congress. Für wen gesellschaftliche Debatten wichtig sind, der nimmt an SXSW oder re:publica teil. Wer gerne zockt, den findet man auf der Gamescom.

Auf der anderen Seite ist das Aus für die Cebit auch ein bitterer Tag für das digitale Deutschland: Eine Messe mit dieser Geschichte und dieser Relevanz aufzugeben, passt irgendwie auch zu einem Land, das es bis heute nicht schafft, flächendeckend schnelles Internet an den Start zu bekommen. Einem Land, in dem Menschen damit kokettieren, wie analog sie noch sind. Einem Land, das mit dem digitalen Fortschritt auch immer gehadert hat.

Die Cebit hatte schon immer viel Mut, sich neu zu erfinden. Doch in diesem Jahr hieß es hinter vorgehaltener Hand bei Messemachern und Ausstellern immer wieder: Dieser Neuanfang könnte gleichzeitig die letzte Chance sein. Und das war sie auch.