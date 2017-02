Die Kleinen spielen wie die Großen

In Nürnberg ist gerade Spielwarenmesse. Wie nahezu alle Konsumermessen der letzten Jahre machen Themen wie Virtual Reality, Roboter und Vernetzung auch hier nicht Halt. Auffallend viele gerade mit den ToyAward ausgezeichnete Neuheiten fallen genau in diese Kategorie.

Besonders gut gefällt mir Lego Boost: Hier können die Kids aus Legosteinen Roboter zusammenbauen. Wie die Roboter am Ende aussehen, können sie selbst bestimmen. Und natürlich auch, wo der Motor sitzt oder ob bestimmte Sensoren eingebaut werden sollen wie Farbsensoren oder Abstandsmesser.

Selbst bauen, selbst programmieren

Ist der Roboter erst mal zusammengebaut, lässt er sich auch programmieren. Es gibt spezielle Apps für iOS und Android. Damit können die Kids dann mit einfach zu verstehenden Anweisungen die selbst zusammengebauten Roboter auf die Fahrt schicken. Sie können auch Wenn-Dann-Entscheidungen fällen: Wenn der Sensor ein Objekt erkennt, dann bewege dich rechts. Oder links. Das hilft, solche Systeme besser zu versehen – ohne gleich eine Programmiersprache lernen zu müssen. Lego Boost hat völlig zu Recht einen ToyAward als innovativstes Spielzeug bekommen.

Witzig auch das fernsteuerbare Rennauto mit VR-Brille: Das Kind setzt sich eine Brille auf und kann sehen, wohin das Auto fährt, das mit der Fernsteuerung in der Hand kontrolliert wird. Aufmerksame Leser werden nun protestieren und sagen: Das ist doch kein VR! Stimmt. Das hat mit Virtual Reality wirklich nichts zu tun – ist also eher ein Partygag. Hier springt man also auf einen aktuellen Trend auf.

Aufgepasst bei Sprachsystemen

So viel kann man allerdings sagen: Offensichtlich sollen die Kleinen mit denselben Dingen spielen, die auch wir Großen haben. Roboter und Virtual Reality gehören zweifellos dazu. Und sprachgesteuerte Systeme: Geräte, die mit Digitalen Assistenten verbunden sind. Davon gibt es immer mehr, Wir sprechen heute mit unserem Smartphone, mit unserem Tablet, mit unserer Box auf dem Schreibtisch… Wenn die Kleinen mit ihrem Magic House reden („Ich habe Lust, Cookies zu backen“) oder mit ihrer Spielpuppe („Wollen wir Freunde sein?“), hat das allerdings eine ganz andere Note.

Denn: Kinder können noch weniger als Erwachsene verstehen, was es bedeutet, mit einem Spielzeug zu sprechen, wie das technisch funktioniert. Was sie sagen dürfen und was vielleicht besser nicht. Die ersten Modelle der Hello Barbie konnten gehackt werden: Da die Sprachbefehle per WLAN an einen Server gehen, der das Gesprochene analysiert – das ist bei praktisch allen Systemen so, auch bei Siri, Cortana, Google Assistant, Alexa und Co -, konnten die Daten abgegriffen werden. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich.

Doch vollständige Kontrolle über das, was mit den Daten passiert, hat man nie. Eltern sollten daher besonders sorgfältig darauf achten, welches Spielzeug sie kaufen und einsetzen – ganz besonders, wenn es ständig vernetzt ist.