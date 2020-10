Die Methode Tesla: Keine Fragen, keine Antworten

Autohersteller Tesla hat seine PR-Abteilung aufgelöst – berichtet die Branchen-Webseite Electrek. Keine Interviews mehr. Keine Informationen. Keine Antworten auf berechtigte Fragen. Etwa, welche Daten Tesla mit seinen Fahrzeugen erhebt. Was mit den Daten passiert. Wie genau das autonome Fahren funktioniert. Wer will schon lästige Fragen beantworten?

Tesla-Chef Elon Musk himself hat bereits am 10. Juni getwittert: Führende Medien seien voreingenommen und berichteten ausschließlich negativ. Sie machten “traurig und ärgerlich”. Darauf hat der Multi-Milliardär keine Lust mehr – und hat jetzt die Konsequenzen gezogen: Keine PR-Abteilung mehr.

(Formerly) mainstream media has systemic negative & political bias about almost everything. Reading major newspapers makes you feel sad & angry. That’s why they’re being crushed by @joerogan. Likes/retweets of old media are extremely low. Ironic article:https://t.co/78uftW0P6t

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2020