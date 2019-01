Die Rückkehr der Zukunft

“Heutzutage ist es schon eine Herausforderung in Erschöpfung, Angst und Schrecken, einfach nur die Nachrichten zu lesen”, schreibt das Team des Techmagazins The Verge. “Es ist keine Überraschung, dass so viele unserer Geschichten über die Zukunft dunkle Verstärkungen der größten Schrecken unserer Gegenwart sind. Aber wir brauchen heute mehr denn je auch das Gegenteil: Geschichten, die Hoffnung wecken.”

Mit diesen Worten kündigt The Verge seinen neuen Podcast “Better Worlds” an: Eine Reihe animierter Filme und Hörspiele, die positive Zukunftsvisionen entwerfen – solche, in denen der technische Fortschritt für eine bessere Welt sorgt. Und “Better Worlds” ist nicht das einzige Projekt in dieser Richtung. Zahlreiche Onlineprojekte stellen sich gerade die Frage, wie die Welt in Zukunft aussehen könnte.

Mit “Dingdingding” ist ein ganzes Magazin um positive Zukunftsvisionen entstanden, dessen Team müde geworden ist vom “goldenen Zeitalter des Pessimismus”. Kritischer geht das New York Magazine im Podcast “2038” vor. Dort werfen Gäste einen Blick auf unsere Welt in 20 Jahren. Im Anschluss diskutieren die Macher des Podcasts ausführlich, was von der jeweiligen Vision zu halten ist. Journalistisch ist auch “Flash Forward”, das sich mit “wahrscheinlichen und nicht ganz so wahrscheinlichen Zukünften” beschäftigt.

Auch WDR 5 Utopia beschäftigt sich mit der Zukunft – und Ideen für ein besseres Zusammenleben.

Auch Star Trek erlebt eine Wiederauferstehung: Heute startet die zweite Staffel von “Star Trek: Discovery”, Ende des Jahres kehrt Patrick Stewart in seiner Rolle als Jean-Luc Picard zurück, weitere Serien sind in Planung. Das ist kein Zufall. Auch, als in den 1960er-Jahren “Raumschiff Enterprise” lief, mitten im Kalten Krieg, war Star Trek mit einem freundlichen Russen an Bord, einer schwarzen Frau in einer Führungsposition und dem Streben nach Frieden zwischen den Zivilisationen ein bewusster Gegenentwurf.

Zukünfte also, wohin man sieht – und ich glaube, dass es uns hilft, wieder öfter darüber zu sprechen, wie wir uns unsere Welt in einigen Jahrzehnten vorstellen. Denn was wir haben, sind vor allem eindimensionale Zukunftsvisionen aus dem Silicon Valley oder Dystopien wie in der Science-Fiction-Serie “Black Mirror”, die vor allem davon sprechen, in welche Abgründe uns die Digitalisierung noch führen wird.

Der Blick in unsere möglichen Zukünfte könnte in dieser unsicheren Welt das nächste große Ding werden. Wenn dabei ein paar positivere Visionen darüber rausspringen, wie uns der technische Fortschritt auch helfen kann, ist viel gewonnen.