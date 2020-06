Alte Smartphones und die Corona Warn App: Ginge auch anders!

Die Corona Warn App macht es aktuell überdeutlich: Millionen von Smartphones in deutschen Hosen- und Handtaschen gehören sozusagen zum alten Eisen. Selbst eine vergleichsweise simple App wie die Corona Warn App, die gerade mal 31 Megabyte groß ist und aus technischer Sicht nicht eben viel tut, überfordert viele dieser einst teuren Geräte.

Das hat Folgen: Zahlreiche Userinnen und User berichten darüber, dass ihre Smartphones sich weigern, die Corona Warn App zu installieren. Was bei der Installation der Warm-App zu beachten ist und welche Anforderungen mindestens zu erfüllen sind, haben wir bei WDR.de im Corona Warn App FAQ beantwortet.

Einige User vermuten, das sei Geldmacherei: Google und Apple, die für das Fundament unter der Warn App verantwortlich sind, wollten die Menschen zum Kauf neuer Geräte zwingen.

Keine Frage: Mit jedem Update, mit jeder neuen Funktion, mit jeder Neuheit schaffen Google und Apple Anreize, sich neue Hardware anzuschaffen. Apple mehr als Google, da Apple Hardware verkauft – Google praktisch nicht (mit dem Pixel werden keine nennenswerten Umsätze gemacht).

Apple-User müssen wenigsten iOS 13.5 installiert haben – sofern das Modell ist zulässt

Ein Smartphone erweitern können – das wäre doch was

Klar: Man könnte sagen. dass ein fünf Jahre altes Smartphone nun wirklich ersetzt werden könnte. Auf der anderen Seite: warum? Wenn es doch noch gut funktioniert und die Ansprüche bescheiden sind, ist es doch nur gut und sinnvoll, das Gerät noch möglichst lange einzusetzen.

Wir sollten vielleicht umdenken: nicht alle zwei Jahre ein neues Modell kaufen, sondern bei Bedarf oder Interesse aufrüsten. Man muss es den jungen Leuten erklären: Früher konnte man einen PC aufschrauben – ja, da war noch nicht alles verklebt! – und neue Karten reinstecken. Aufrüsten. Ohne den ganzen PC zu entsorgen.

Hersteller müssen “überzeugt” werden

Warum ist das kein Konzept für Smartphones? Klar, weil die Hersteller auf diese Weise mehr Geld verdienen. Und weil die Menschen flache, schicke Geräte wollen.

Aber was wäre, wenn jeder Hersteller eine Mindestzahl von Modellen und Geräten anbieten und verkaufen müsste, die erweiterbar sind? Vielleicht nicht ganz so schick, nicht ganz so dünn, aber eben um- und aufrüstbar. So wie das Fairphone. Dann wäre es möglich, ein Smartphone mit mehr Speicher auszurüsten, einem schnelleren Prozessor oder neuen Funkstandards.

Dann wären auch alte Modelle für kleines Geld aufrüstbar für eine Anwendung wie die Corona Warn App gewesen.

Das Fairphone zeigt, dass es geht: Modulares Konzept sorgt für mehr Flexibilität

Mein Vorschlag: Quote für erweiterbare Smartphones

Nun soll mir keiner erzählen, das ginge nicht. Alles geht – wenn man will oder muss. Es wäre also Aufgabe der Politik, entsprechende Anforderungen an Hersteller und Industrie zu stellen.