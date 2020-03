Die Volksverpetzer sind die Blogger des Jahres

Rund 20 Leute arbeiten ehrenamtlich für den Volksverpetzer: ein Blog, das politische Falschmeldungen aufdeckt, verschobene Framings entlarvt und mit seiner Arbeit zu einem gesunden demokratischen Diskurs beitragen möchte. Mit seinen Artikeln landet das Team des Volksverpetzers immer wieder in den Timeslines von Nutzerinnen und Nutzern – und ist damit jetzt als “Blogger des Jahres” ausgezeichnet worden.

Die Preise bei den Goldenen Bloggern in Berlin wurden in insgesamt 19 Kategorien vergeben. Über die Gewinner haben wechselweise das Publikum im Saal, Nutzerinnen und Nutzer am Livestream oder eine Jury aus den Gewinnern der vergangen zwölf Ausgaben entschieden – die Goldenen Blogger, die aus einer Spaßveranstaltung in Düsseldorf hervorgegangen sind, wurden gestern mittlerweile 13. Mal vergeben.

Der Preis fürs Lebenswerk ging an “Deutschlands Internet-Erklärer Nummer eins” Sascha Lobo, der als Blogger bekannt wurde, sich mittlerweile aber vor allem als Buchautor und mit seiner SPIEGEL-Kolumne einen Namen macht – und einem eigenen Podcast, in dem er jede Woche eine Stunde lang die Kommentare zu seiner Kolumne seziert und dabei auch immer wieder seine eigene Meinung überdenkt.

Der Bloggerin und Historikerin Marie Sophie Hingst wurde der Blogger-Preis 2017 in diesem Jahr aberkannt, nachdem bekannt wurde, dass sie ihre angebliche jüdische Familiengeschichte samt 22 Holocaust-Opfern erfunden hatte.

Auf der Liste der Preisträger finden sich auch weitere bekannte Namen: Tim Mälzer gewinnt für “Fiete Gastro” den Preis für den besten Podcast. Dorothee Bär erhält ihn als “Beste Bloggerin ohne Blog”, weil sie es schafft, sich auch ohne klassisches Blog eine Stimme im digitalen Diskurs zu verschaffen. Und für seinen bemerkenswerten Twitter-Account wird der CDU-Politiker Ruprecht Polenz mit 73 Jahren bester Newcomer.

Die Goldenen Blogger sind jedes Jahr aber auch deshalb einen Blick wert, weil sich auf der Liste der Preisträger eine ganze Reihe wertvoller und interessanter Blogs finden, in die Privatleute viel Herzblut stecken: vom Podcast “FRÜF – Frauen reden über Fußball” über das Tagebuch “Alzheimer und wir” und das Medizinblog “Schwesterfraudoktor” bis zu völlig verrückten Projekten wie dem Hubschrauberblog “Helikopter Hysterie ZWO”.

Es lohnt sich, die lange Liste der Preisträger und auch die noch längere Liste der Nominierten durchzugehen. Darin stößt man jedes Jahr auf wirkliche Perlen – mit denen die Preisverleihung auch zeigt, dass die Blogosphäre nach wie vor sehr lebendig ist.

(Offenlegung: Daniel Fiene, der die Goldenen Blogger mit veranstaltet und moderiert, ist ein Freund und Kollege von mir. Was aber nicht der Grund ist, warum ich hier über die Veranstaltung berichte.)