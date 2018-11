Digitalpakt Schule: Computer und Breitband allein helfen auch nicht

Das Bild oben stammt aus dem Jahr 2000. Lene, Theresa und Arne erledigten damals am PC ihre Hausaufgaben. Ein dpa-Fotograf hat diesen Moment festhalten, um die schlechte digitale Ausstattung von Schulen zu bebildern. Im dpa-Text dazu hieß es, “die Schulen sind noch nicht flächendeckend auf die Herausforderungen der Zukunft, speziell auf diesem Gebiet, vorbereitet und mit Computern und Internetanschlüssen ausgestattet.”

18 Jahre sind vergangen, der Text wäre selbst heute noch aktuell. Am Freitag nun hat sich die Politik auf den “Digitalpakt Schule” geeinigt. Fünf Milliarden Euro will der Bund in die Digitalisierung der Schulen investieren. Sie sollen Laptops und Tablets erhalten. Gefördert werden sollen auch WLAN, Lern- und Kommunikationsplattformen sowie Schulserver und interaktive Tafeln. Vorausgesetzt, der Bundesrat stimmt noch zu.

Das ist alles schön und gut – und längst überfällig. Was allerdings verdächtig ist: Wie sehr es in der Debatte um den Digitalpakt Schule vor allem um Hardware geht – und wie wenig darüber gesprochen wird, wie diese Hardware denn überhaupt genutzt werden soll. Als wäre der Unterricht plötzlich digital und als würde man Schülerinnen und Schüler auf die digitale Welt vorbereiten, nur weil an jedem Platz ein Tablet liegt.

Mit einer Grundgesetzänderung darf die Digitalisierung von Schulen auch vom Bund gefördert werden – die tagesthemen über den Digitalpakt Schule.

Der Digitalpakt Schule lässt genau die Fragen offen, die mindestens (!) genauso wichtig: Wie genau machen wir aus analogen Lehrern digitale? Wie genau weisen wir Schülerinnen und Schülern den Weg durch ein Netz, in dem Hass, Fälschungen und Datenlecks zu Problemen geworden sind? Wie genau machen wir junge Menschen fit für das Internet?

Es gibt Lösungsansätze für diese Fragen. Die Digitalen Helden zum Beispiel entwickeln Onlinekurse und Workshops und betreiben ein ganzes Mentorenprogramm. Beim Digital Education Day in Köln haben sich erst am Wochenende digital engagierte Lehrerinnen und Lehrer getroffen. Und unter dem Hashtag #EDchatDE diskutieren sie bei Twitter jeden Dienstagabend über digitale und andere Themen.

Digitale Bildung ist keine Hardwarefrage. Ob sie sich bewährt, entscheiden Software und Konzepte. Es entscheiden Lehrer, die sich in der digitalen Welt auskennen und Eltern, die eine digitale Bildung unterstützen – statt Manfred-Spitzer-Bestseller herumzureichen. Fünf Milliarden Euro sind nur die nötige Grundlage. Was jetzt stattfinden muss, ist eine Debatte darüber, wie der Digitalpakt Schule inhaltlich gefüllt werden kann.