Drölfzig Menschen sterben jedes Jahr beim Lesen von Studien

Sie passen einfach zu perfekt zum eigenen Kulturpessimismus. Wie soll man da die Augen vor diesen Zahlen verschließen, die gestern die Runde gemacht haben: In den Jahren 2011 bis 2017 sind 259 Menschen ums Leben gekommen, als sie versucht haben, ein Selfie von sich zu machen. Das waren fünfmal so viele Todesfälle, wie bei Angriffen durch Haie – da kamen im selben Zeitraum nur 50 Menschen ums Leben.

Die Zahl der Todesfälle durch Selfies stammt aus einer Untersuchung indischer Wissenschaftler. Sie trägt den Titel “Selfies: Segen oder Fluch?”, ist schon im September 2018 erschienen – und wurde nun offenbar noch einmal ausgegraben. Die Kommentare dazu bei Facebook, Instagram und Twitter, wie zu erwarten: Hahaha. Was für dumme Menschen. Hahaha. Natürliche Auslese. Hahaha. Selfies. Immer gewusst.

Man kann das so machen. Man kann aber auch berücksichtigen, dass von 2011 bis 2017 nicht nur 50 Menschen bei Angriffen durch Haie ums Leben kamen und dass es nicht nur 259 Menschen gab, die beim Versuch starben, ein Selfie zu machen. Sondern dass in einem Zeitraum von sechs Jahren auch im Schnitt 847 Menschen sterben, weil sie von einer Leiter fallen – und zwar allein in Deutschland. Und weltweit – es gibt verschiedene Schätzungen – bis zu 150.000 Menschen, weil sie von einem Blitz erschlagen werden.

Als Fotos noch Fotos waren und keine Selfies – Dieter Nuhr auf WDR 2

Man kann sich aber auch die Frage stellen, wie hoch der Prozentsatz von Haiangriffen ausfällt, die tödlich ausgehen. Dann käme man auf rund 6 Prozent: Das International Shark Attack File in Florida zählt für das vergangene Jahr 66 nicht-provozierte Haiangriffe weltweit. Darunter gab es am Ende vier Todesfälle.

Und dann kann man sich die Frage stellen, wie hoch der Prozentsatz von Selfies ausfällt, die tödlich ausgehen. Es gibt zwar wenige offizielle Angaben dazu. Google hat zwar einmal die Zahl von 93 Millionen Selfies pro Jahr ins Spiel gebracht – sie stammt aber aus dem Jahr 2014, bezog sich nur auf Android und traf nur auf die verschickten, aber nicht auf alle aufgenommenen Selfies zu. Aber selbst mit dieser Zahl lässt sich recht zuverlässig sagen: Fast 0 Prozent aller Selfie-Aufnahmen gehen tödlich aus.

Man kann all das berücksichtigen. Aber dann passt es eben nicht so perfekt zum eigenen Kulturpessimismus.