DSGVO: Her mit meinen Daten!

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am Freitag nun endgültig in Kraft tritt, gibt uns Nutzern zusätzliche Rechte. So haben wir zum Beispiel das Recht zu erfahren, welche Daten ein Onlinedienst oder Unternehmen über uns gespeichert hat. Innerhalb von 30 Tagen müssen wir eine Auskunft bekommen. Klar, dass die meisten Anbieter diesen Vorgang nun automatisieren, damit nicht unnötig viel Arbeit entsteht. Noch vor einigen Jahren musste der Österreicher Max Schrems vor Gericht klagen, um diese Auskunft zu bekommen – jetzt ist sie rechtlich verankert.

mydatarequest holt bequem Auskunft ein

Aber wie erfährt man von Facebook, Twitter, Tinder oder Amazon, welche Daten dort gespeichert sind? Ein neuer Onlinedienst macht es einem besonders einfach: mydatarequest.com beschreibt für mittlerweile mehr als hundert Onlinedienste und Apps, wie genau man vorgehen muss, um die gespeicherten Daten abzurufen. Sofern die Onlinedienste bereits eine automatische Funktion vorgesehen haben, gibt es einen direkten Link. Nur klicken – und seine digitale „Akte“ abrufen.

Hat das Unternehmen oder die App noch keine solche Automatik vorgesehen: auch nicht schlimm. In diesem Fall bietet mydatarequest.com einen vorgefertigten, in englischer Sprache formulierten Text, den man direkt an das zuständige Unternehmen senden kann, um sein Auskunftsbegehren zu formulieren. Als Nutzer fragt man also höflich, aber rechtskonform an, welche Daten gespeichert sind. Da alle in der EU ansässigen Unternehmen zur Auskunft verpflichtet sind, solltet Ihr relativ schnell Antwort bekommen.

Praktischer Service, der weltweit funktioniert

mydatarequest.com bietet diesen Service aber nicht wegen der DSGVO an – und auch nicht nur für Nutzer in der EU, sondern weltweit und für jeden. Ein guter Ansatz. Denn wer im großen Stil Daten erhebt und speichert, sollte sich besser daran gewöhnen, Rechenschaft abzulegen. Unsere Daten gehören uns – und wenn wir sie freundlicherweise teilen, dann haben wir auch ein Recht auf Auskunft und Löschung.