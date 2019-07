E-Scooter – alle Argumente der Technologiekritik auf einen Haufen

Vor rund zehn Jahren hat Kathrin Passig einen ganz wunderbaren Artikel geschrieben: “Standardsituationen der Technologiekritik” – eine Liste klassischer Reflexe und Argumente, die immer wieder auftauchen, wenn neue Technologien groß werden: Wozu soll das gut sein? Wer braucht denn das? Das ist doch höchstens etwas für privilegierte Minderheiten! Das geht bestimmt wieder weg! Verändern wird sich dadurch nichts! Und überhaupt: Was macht denn diese Technik mit uns? Bestimmt nichts Gutes!

Es ist erstaunlich, wie sehr fast alle Reflexe und Argumente aus dieser Liste auch in der Diskussion um E-Scooter auftauchen – eine Beobachtung, die Sandra Wiegard gemacht hat, als ich bei Twitter angekündigt hatte, dass Jörg Schieb und ich uns auch in unserem Podcast COSMO TECH mit E-Scootern befassen werden.

Da wäre allein der erste Reflex: Wofür soll das überhaupt gut sein? Man könne doch auch zu Fuß gehen, die letzten Meter, wofür brauche man da denn E-Scooter, es gehe doch auch so!? Kathrin Passig schreibt dazu: “Wenn es zur Entstehung des Lebens schon Kulturkritiker gegeben hätte, dann hätten sie geschrieben: Leben – what is it good for? Es ging doch bisher auch so.”

COSMO TECH: Der Hype um die E-Roller

Oder: Wer will denn das? Stephan Karkowsky zum Beispiel legte sich in einem Kommentar für WDR 4 fest: Das einzige Argument für E-Scooter sei die junge Kollegin, die zur Arbeit jogge und mit E-Scooter neben ihm im Aufzug nicht mehr so stinken würde. “Braucht die Welt elektrische Tretroller?”, fragt er sich – die Tatsache ignorierend, dass am Ende die Menschen, die E-Scooter nutzen, darüber entscheiden, ob “die Welt” sie braucht.

Und so geht es weiter: “Die Einzigen, die das wollen, sind zweifelhafte oder privilegierte Minderheiten”, heißt eins der klassischen Argumente. Beim E-Scooter lautet es dann: Nur Menschen in der Stadt könnten sich die Miete leisten – die also, denen eh überall Busse und Bahnen zur Verfügung stehen. Dabei ist ja gar nicht gesagt, dass es so bleibt – und dass E-Scooter eines Tages nicht auch außerhalb der Innenstadt angeboten werden.

Es ist, wie Sascha Lobo es schreibt: “Das Geschimpfe der Leute, das mediale Getöse, die politischen Wirren um E-Scooter sind nichts als Gewohnheitsposen der Gegenwehr.” Und vielleicht lohnt es sich, abzuwarten, bis sich dieses Getöse und diese Wirren lösen. Dann sind auch die klassischen Reflexe und Argumente der Technologiekritik durch – und wir sehen alle klarer, wie sehr E-Scooter die Mobilität in den Städten wirklich voranbringen.