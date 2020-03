eBay sagt: Schluss mit der Corona-Abzocke

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen: Das Coronavirus führt nicht nur zu Hamsterkäufen, sondern auch zu einem – aus Expertensicht unnötigen – Bedürfnis vieler Menschen nach Atemmasken und Desinfektionsmitteln. Auch wenn Privatleute davon kaum bis gar nicht profitieren. Es gibt einen regelrechten Run auf diese Produkte. Kaum eine Apotheke, die nicht ein Schild im Fenster hängen hätte: “Masken und Desinfektionsmittel ausverkauft!”.

Die Marktwirtschaft funktioniert: Weil die Nachfrage riesig und das Angebot knapp ist, steigen die Preise – teilweise ins Unermessliche. Windige Geschäftemacher nutzen die Gunst der Stunde und stellen – möglicherweise sogar geklaute – Desinfektionsmittel und Masken ins Netz und bieten sie zum Verkauf an. Natürlich zu astronomischen Preisen.

eBay hat konsequent alle Angebote zu Corona entfernt

Viele dieser Angebote sind auf eBay gelandet, denn vor allem auf eBay Kleinanzeigen sind die Hürden sehr niedrig. Praktisch jeder kann hier ein Konto eröffnen und Produkte zum Verkauf anbieten. Hier geht das auch Privat an Privat. Doch auch auf eBay wurden nicht wenige extrem unseriöse Angebote eingestellt: Atemmasken von zweifelhafter Herkunft zu Unsummen – und ein Karton Desinfektionsmittel zum Preis eines Kleinwagens (leichte Zuspitzung des Autors).

“So nicht!”, hat eBay Deutschland entschieden – und kurzerhand konsequent alle Atemmasken, alle Desinfektionsmittel und überhaupt alle Angebote zum Stichwort “Corona” aus dem Programm genommen. Denn auch selbst-angerührte Essiglösungen, die – eingeträufelt in die Nase – weitgehende Immunisierung vor Corona versprechen, sind nicht nur unlauter, sondern fahrlässig und gefährlich. “Ich bin über solche Angebote schockiert!”, sagt eBay-Sprecher Pierre Du Bois (komplettes Interview siehe Video).

eBay-Sprecher Pierre Du Bois erklärt die Gründe für das Löschen von Angeboten

Leider nicht alle so konsequent und vorbildlich

Lobenswert und vorbildlich: eBay hat tatsächlich konsequent alle Angebote entfernt. Auch wenn das eBay Umsätze kostet. “Es gibt schließlich auch eine moralische Verantwortung”, sagt Du Bois. Auch Amazon hat die Angebote auf Ausreißer überprüft, will ich fairerweise anmerken. Nur ist das leider nicht das einzige Problem: Im Netz geistern nicht nur Abzock-Angebote, sondern noch viel mehr irre und verstörende Meldungen. Klassische Desinformation, die gefährlich sein kann.

Aber Facebook, Twitter und YouTube machen zu wenig. Sie verdienen an der Erregungswelle – wie immer. Mit dem Hinweis auf Meinungsfreiheit bleibt der Großteil online. Nur besonders krasse Fälle, die zum Beispiel die internationale Gesundheitsbehörde WHO ihnen meldet, werden aus dem Verkehr gezogen – weil alles, was die Gesundheit gefährdet, gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Aber: Auch nach Tagen finde ich immer noch Videos mit Verschwörungstheorien im Netz. Entschlossenes Handeln wie bei eBay? Fehlanzeige.