Künstliche Edelfeder aus dem Rechenzentrum

Die amerikanische Firma OpenAI hat ein KI-System namens GPT-3 entwickelt, das selbst erfahrene Experten vom Hocker haut. “Die größte Sache seit Bitcoin“, schreibt ein Experte. Denn GPT-3 ist ein System, das auf Knopfdruck Texte generiert, die einfach nur “rund” sind. Es gibt keine Hinweise, dass ein KI-System diese Texte geschrieben hat. GPT-3 kann zum Beispiel Artikel schreiben. Oder Rezensionen. Pressetexte. Tweets. Das System weiß genau, welche Regeln in einem Genre gelten.

Es ist zum Beispiel möglich, eine Rezension von einem Buch oder einem Film anzufangen – und die KI bringt das zu Ende. Die KI merkt, ob man eher positiv oder eher kritisch schreiben möchte. Trägt die nötigen Daten zusammen. Und spuckt einen Text aus. Oder ein Märchen – etwa dieses Märchen hier. Nur den ersten Satz hat ein Mensch geschrieben – den Rest die KI.

GPT-3 kann aber auch Fragen beantworten. “Welche Pille schluckt Neo in The Matrix?”. Die KI “versteht” Texte: Man gibt dem System ein Buch zu lesen oder einen Artikel – und kann danach Fragen stellen. „Wer ist der Held der Geschichte?“ „Wieso ist Maria so traurig?“ „Was hat das Ferienhaus gekostet?“ Es ist gespenstisch.

Here are my initial results of integrating #GPT3 with Vector the robot this weekend.

I don't have text to speech working yet, so I have to type my side of the conversation. Feels like there's a lot of fun potential here. pic.twitter.com/X0HT2Uzjzu

— Jon Barber (@BonJarber) August 10, 2020