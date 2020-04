Gamescom findet (vielleicht nur) digital statt

350.000 Menschen auf einer internationalen Masseveranstaltung? Noch ist die Gamescom in Köln nicht abgesagt, doch selbst wenn im August das Gröbste der Coronakrise durchgestanden sein sollte, ist es fraglich, ob sie stattfinden kann.

Die Macher der Gamescom wissen das natürlich. Deswegen gehen die Kölner Messe und der Game-Verband den einzig logischen Schritt: Sie rüsten digital auf.

In view of #COVID19, existing digital formats such as #gamescom: Opening Night Live and gamescom now will be significantly expanded. Whether #gamescom2020 will take place as usual or as a digital gamescom will be determined in mid-May.

— gamescom (@gamescom) March 31, 2020