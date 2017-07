Eine Ode an Paint – nach über 30 Jahren macht Microsoft Schluss

Dieses unscheinbare Dokument von Microsoft beendet eine Ära: „Features that are removed or deprecated in Windows 10 Fall Creators Update“. Darin stuft Microsoft das Malprogramm Paint als „deprecated“ ein – was bedeutet, dass die Weiterentwicklung gestoppt wird und sich Nutzer darauf vorbereiten sollten, dass es als Teil des Betriebssystems verschwinden wird. Nur mit dem anstehenden Windows-10-Update im Herbst wird es gesichert noch einmal ausgeliefert.

Was für eine Nachricht! Viele Nutzer sind mit Microsoft Paint aufgewachsen. Als in den 80ern grafische Benutzeroberflächen wie GEM, das klassische Mac OS und Windows aufkamen, waren Malprogramme noch etwas völlig Neues. Als Kind der 80er hat das Airbrush-Werkzeug auf meinem Schwarzweißmonitor ganze Tänze aufgeführt, und ich saß voller Staunen davor. Dutzende Grafiken, die ich mit Paint erstellt und dann ausgedruckt hatte, sind später in der Schülerzeitung gelandet.

Kinder haben mit Paint das Malen am Bildschirm gelernt. Noobs konnten damit den Gebrauch der Maus üben. Erfahrene Nutzer dagegen starten das Programm vor allem, wenn sie absichtlich kritzeln möchten, schnell Bilder kopieren und einfügen müssen, Kleinigkeiten ändern wollen – oder es als Notnagel herhalten muss, weil Photoshop und Gimp nicht zur Hand sind. Paint war immer da, für viele von Geburt an, auch wenn sie sich nie dafür interessierten. Es ist der Helmut Kohl unter den Computerprogrammen.

Auch das geht mit Paint: die Mona Lisa im Zeitraffer.

Als einigermaßen Hartgesottener kann man mit Paint auch künstlerische Ambitionen ausleben: die Mona Lisa malen, beeindruckende Illustrationen anfertigen oder als 87-Jähriger schicke 8-Bit-Kunst für den Bilderrahmen erschaffen. Wobei die künstlerische Herausforderung natürlich vor allem darin besteht, mit möglichst wenigen Mitteln einigermaßen Ansehnliches zu zaubern. Dass das mit Paint überhaupt möglich ist – das ist am Ende immer die eigentliche Überraschung.

Nach über drei Jahrzehnten sind die Tage für Paint, das zu MS-DOS-Zeiten noch Paintbrush hieß, gezählt. Nur im Windows Store bleibe es zum Download verfügbar, versichert Microsoft nach den Schlagzeilen nun eilig. In Windows 10 selbst wird es durch Paint 3D ersetzt, das mit dem Creators Update im vergangenen April zum ersten Mal ausgeliefert wurde. Auch, wenn der Name derselbe bleibt: Mit Paint 3D lässt sich zwar auch zweidimensional zeichnen. Es ist aber kein Update, und es verhält sich auch nicht so – es ist ein komplett neues Programm.

Vermissen werde ich Paint nicht. Ich konnte mich bis zur Nachricht, dass Microsoft die Weiterentwicklung einstellt, nicht einmal erinnern, wann ich es zum letzten Mal gestartet hatte. Alles hat seine Zeit. Paint ist mittlerweile ein Dinosaurier unter den Computerprogrammen. Und trotzdem: ein bisschen Wehmut ist immer, wenn ein Stück Kindheit verschwindet.