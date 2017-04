EuGH erschwert illegales Streaming

Netflix, Apple, Amazon, Maxdome, Sky: Es gibt mittlerweile eine wirklich große Auswahl an Anbietern, bei denen man sich Filme und Videos anschauen kann – als Stream. Bei einigen kann man die Filme und Episoden sogar downloaden, damit man kein Netz braucht, um sie sich offline anzuschauen. Im Wesen handelt es sich dennoch nach wie vor um Streamingdienste. Das Angebot ist also groß, die Preise sind weitgehend fair. Trotzdem gibt es immer noch Dutzende illegaler Angebote im Netz: Hier stehen Filme und Serien kostenlos zum Anschauen bereit – oft sogar vor dem offiziellen Release-Datum.

„Filmspeler“ und vergleichbare Player sind illegal

In den Niederlanden wird eine Box verkauft, „Filmspeler“ genannt, die holt solche illegalen Inhalte denkbar einfach auf den Fernseher. Man schließt die rund 190 EUR teure Settop-Box an seinen Fernseher an, wählt bequem die Filme aus, die man sich anschauen möchte – der Rest wird automatisch erledigt. Der Nutzer muss weder die Adressen der illegalen Inhalte kennen, noch Software installieren oder Werbebanner wegklicken. Erledigt alles die Box.

Die Box ist illegal und muss vom Markt verschwinden, urteilte diese Woche der Europäische Gerichtshof (EuGH). Denn das Bereitstellen der Inhalte über eine derart komfortable Settop-Box kommt einer „öffentlichen Wiedergabe“ gleich, urteilen die Richter. Ich kann da nur sagen: Na was denn sonst? Wer Inhalte ohne Zustimmung der Rechteinhaber zur Verfügung stellt, der handelt illegal. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Meiner Ansicht nach handelt man auch als Nutzer zumindest unmoralisch, wenn man solche Angebote nutzt. Das Urteil des EuGH wird die Diskussion um solche Inhalte nun erneut anfachen – und den Anbietern solcher Inhalte geht es nun leichter an den Kragen.

Ein unmoralisches Angebot

Niemand kann mir erzählen, dass er „aus Versehen“ oder „ohne es zu wissen“ auf Angebote stößt, die illegale Inhalte verbreiten. Man sieht es ihnen an, man muss sich durch Werbebannerfluten kämpfen – und man bezahlt in der Regel für die Inhalte nicht. Allein das sollte einen stutzig machen. Denn die aktuellen Blockbuster kann es einfach nicht legal umsonst geben. Abgesehen davon sind die Filme und Episoden in manchen illegalen Quellen auch noch von grottenschlechter Qualität. (Allerdings nicht überall, einige bieten gute Bildqualität an.)

Durch das EuGH-Urteil nimmt der Druck auf die Anbieter solcher Inhalte zu. Die Konsumenten hingegen müssen nach wie vor nicht befürchten, belangt zu werden, da das Streamen von Inhalten rechtlich in der Grauzone liegt. Doch ob legal oder nicht: Jeder sollte sich fragen, ob er gerne hätte, wenn seine Arbeit, sein Werk derart rücksichtslos behandelt würde – und kostenlos verteilt wird. Meine Erfahrung ist: Sobald es um die eigenen Ideen geht, die eigenen Konzepte, die eigene Arbeit ist jeder sensibel. Wehe, da bedient sich einer. Oder aber man entscheidet sich ganz bewusst, etwas frei verfügbar zu machen (Public Domain, gemeinfrei). Entscheiden sich die Macher eines Werks aber dagegen, sollte man das auch respektieren. Genau das tun illegale Streaminganbieter aber nicht.

Ich nutze keine illegalen Streamingangebote. Wie handhabt Ihr das?